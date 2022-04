El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, cerró el acto de celebración del décimo aniversario de la entidad y la presentación de la décima edición del Proyecto FER en L’Alquería del Basket con agradecimientos, en especial por el cupón de la ONCE, un regalo que desveló minutos antes el presidente del Comité Paralímpico Español Miguel Carballeda, y al que respondió con una anécdota de su infancia en Jesuítas: «Yo quería una vez que me tocase unos patinetes en los Jesuitas, y la forma fue vender unos sifones, cogí mucho dinero y me lo gasté en una rifa benéfica. Compré casi todos los números y me tocó. Tuve patinetes y una paliza de mi padre por vender una cosa que no debía».

Juan Roig ha pasado luego a recordar los valores fundacionales que le inculcó su madre, pero también su padre: «De mi madre hemos aprendido que primero hay que dar y luego recibir. A mí me han dicho que cuando te mueres no te llevas nada. Solo lo que dejas en este mundo. El ser humano se cree que es al revés, y es un error. Hay que dar. Y el que más da, más tiene. Es una cosa muy bonita. Y de mi padre aprendí el esfuerzo y la pasión por lo que haces y que te hace triunfar», Roig destacó que «Nos falta implantar la Cultura del Esfuerzo más en la sociedad civil, en la política no quiero ni hablarl». El mecenas valenciano, recordó: «empezamos hace diez años y vamos a continuar apoyando el deporte en la Comunitat Valenciana, y al deporte español desde aquí», y ha destacado que el objetivo será el mismo cuando él ya no esté: «Espero que mis hijas continúen con la Fundación cuando yo no esté». También destacó el crecimiento del Maratón Valencia, que seguirá persiguiendo los récords del mundo masculino y femenino y animó a todos los deportistas FER a perseguir sus sueños. Recado a la clase política En su discurso, Juan Roig habló también de la actualidad política y social haciendo un llamamiento a la clase política a tomar decisiones rápidas en los actuales tiempos de «inflación galopante». «Nos hemos adaptado al Covid, ahora a la guerra de Ucrania, y una inflación galopante que ya venía antes de Putin. Las personas, familias y empresarios tomamos decisiones rápidas cada día para adaptarnos a las nuevas situaciones, y nos gustaría que los gobernantes pensaran lo mismo y tomaran las decisiones valientes, necesarias, y sobre todo rápidas, con esta inflación galopante que viene. Aquí hay muchos empresarios, y quiero animaos a dar, que es lo más bonito que hay en esta vida».