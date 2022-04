El 16 de mayo de 2018, el Valencia Basket anunció el fichaje de Anna Gómez para reforzar al equipo de cara a su debut en la Liga Femenina Endesa. Cuatro años después, la de Alfara del Patriarca es ya toda una leyenda de club y no solo por los tres títulos que ha levantado como capitana, sino también por haber igualado el récord de partidos de taronja, que estaba en poder de Rebeca Cotano desde hace algo más de dos años con 139 partidos.

La ahora jugadora del Hozono Global Jairis de la LF Challenge fue de las primeras en felicitar a su excompañera y amiga, como reconoce en declaraciones a SUPER. «Cuando vi la noticia de que me igualaba, le escribí por privado a Anna y le dije que me tendría que invitar a comer», aunque no puedan coincidir hasta que acaben sus respectivas temporadas.

Anna Gómez, por su parte, admite que jamás pensó que llegaría a esta cifra de partidos, aunque también lidera el ranking histórico de asistencias con 458. «Para mí, ser la jugadora con más partidos es muy especial, ya que desde el primer momento cuando el Valencia Basket contó conmigo en la primera temporada, nunca me iba a imaginar que iba a formar parte de la historia de este club». Anna Gómez es también tercera en rebotes (465) y cuarta en robos (110), con tiempo aún para superar sus números a la espera de saber si renueva otro año más por el Valencia BC.

Sobre las opciones de que Anna pueda levantar otro título este año con la Liga Femenina Endesa, destaca Cotano que «creo que este año están haciendo una gran temporada, más historia para el club y todavía les quedan muchos títulos por levantar». Ella, mientras, se prepara ya para el debut en el playoff ante el Lima-Horta Barcelona.