Cara y cruz para Jaume Masià y Sergio García Dols en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Las Américas en Austin, y absoluta decepción para Arón Canet en la de Moto2. El de Algemesí logró la victoria tras una buena pelea con Dennis Foggia y Andrea Migno en la última vuelta, quienes le acompañaron en el podio. Por contra, Sergio García Dols cedió el liderato del Mundial de Moto3 al irse al suelo cuando peleaba en quinta posición a falta de doce vueltas mientras su compañero en el GasGas Aspar Team Izan Guevara hacía la primera de las dos ‘longlap’ con las que fue sancionado por moverse en la salida, y aún así acabó séptimo. Canet, por contra, tenía vía libre en Moto2 hacia la victoria y el liderato después de la caída de Vietti, pero tres vueltas más tarde acabó sobre el asfalto.

La caída de Sergio García Dols no fue fortuita, sino por un toque con Daniel Holgado, investigado pero sin sanción. Poco después era el alicantino el que se iba al suelo peleando por el Top-5. «Estoy cabreado y enfadado, pero así son las carreras. No he tenido la culpa. Una pena porque hemos perdido unos puntos muy importantes», lamentó García Dols.

La otra cara era la de Jaume Masià, feliz por su quinto triunfo, el primero desde Catar el pasado año. «Es increíble, una sensación extraordinaria, la victoria sabe muy bien. Esta temporada no ha empezado muy bien, me caí dos veces y no por culpa mía. He acabado dos carreras y una la he ganado. Espero ganar más veces», comentó en DAZN.

En Moto2 y tras sumar siete podios, dos de ellos esta temporada, a Canet se le resiste la victoria. Pocas veces la tuvo tan cerca. Se hubiera puesto líder con cuatro puntos sobre Vietti. Ahora sigue a 21 puntos pero Ai Ogura y Tony Arbolino le bajan al cuarto puesto. Jorge Navarro, pese a una ‘long-lap’, acabó quinto, su mejor resultado desde el séptimo de Catar.

En MotoGP, segunda victoria de Enea ‘La Bestia’ Bastianini, con Álex Rins y Jack Miller en el podio. Y remontada de Marc Márquez hasta la sexta posición desde la última a la que cayó en la salida por un problema mecánico.