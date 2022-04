Cuando vimos el calendario que tenía el Levante en sus más inmediatos partidos, vimos que el equipo que primero tocaba en suerte no era otro que el Barcelona. La mayoría pensaba lo mismo, difícil puntuar. Los refuerzos que han llegado al conjunto catalán han cambiado por completo al equipo. Si Ronald Koeman hubiera tenido esta plantilla seguro que todavía seguiría en el cargo. Este Barça es otro. Lleva una racha de victorias importante que le hace pensar incluso en la liga. Bien, ante este Barça se plantó un Levante que dio una lección de futbol en la primera parte. El futbol, las ocasiones, el dominio, todo se lo podemos apuntar a sus estadísticas. La gran ocasión de Morales, el penal que no convirtió Roger y alguna jugada más demostraron que este deporte es muy traicionero y no siempre gana quien más propone y dispone, quedó claro otra vez en el resultado definitivo. Tuvo cerca el sacar algún punto y yo diría hasta la victoria, pero al final, nunca mejor dicho ya que el gol de la victoria culé llego en el tiempo añadido, se quedó con las ganas.

Ahora que hay que hacer, muy fácil, luchar como el otro día sin pensar en quién es el que tienes enfrente, o mejor quizá pensando que es el mismo del domingo y así tendrán un camino avanzado. Sí a un equipo como el Barcelona le complicas la vida a otros que no son se la puedes complicar más. Estoy seguro que si se lo proponen y se meten entre ceja y ceja que se pueden conseguir puntos. El Granada el próximo domingo a las dos del mediodía. Los andaluces están siete puntos por delante, no hay más remedio que recortarles y si son tres mejor que uno. Ahora el Granada, después el Sevilla y así hasta que las matemáticas digan unas cosas u otras. No hay más remedio. Una pena, pero no hay más remedio que seguir.