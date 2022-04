El Villarreal y su entrenador, Unai Emery, afrontará este martes en Múnich otro partido para agrandar su historia, ya que el equipo español afronta la posibilidad de volver a clasificarse de cara a una semifinal de Liga de Campeones, para lo que deberá dejar en la cuneta a uno de los grandes e históricos de la competición, como es el Bayern. El Bayern llega al partido de vuelta contra el Villarreal no solo con la presión de remontar la derrota por 1-0 en la ida, sino además en un momento en que el juego del equipo está generando dudas.

Los últimos dos partidos, la derrota ante el Villarreal y una victoria afortunada por 1-0 ante el Augsburgo, estuvieron muy lejos de mostrar la mejor versión del Bayern.

Los dos partidos tuvieron similitudes. El Bayern dio ventajas en defensa, se mostró propenso a ser víctima de contragolpes y en ataque tuvo dificultades para encontrar el camino hacia la portería.

El entrenador, Julian Nagelsmann, cree haber encontrado la clave del problema en una falta de intensidad en los últimos compromisos y confía en que la presión de salvar la clasificación haga que esto cambie esta noche. En lo personal el Bayern no podrá contar este martes con el central Niklas Süle, con gripe, ni con Corentin Tolissso y Bouna Sarr, ambos con problemas musculares.

Los castellonenses llegan con la ventaja de un gol lograda en el partido de ida, lo que hace que cualquier resultado que no sea una derrota, les clasificaría para las semifinales. Un objetivo que Unai Emery no dudó en tildar como «el mayor reto» de su carrera pese a su dilatada y exitosa trayectoria. El Villarreal viene marcando un gran nivel competitivo en Europa desde la llegada de Unai Emery, ya que no saben lo que es perder una eliminatoria. Para este encuentro del Allianz Arena, el técnico de Hodarribia solo cuenta con las bajas de los lesionados Alberto Moreno y Boulayé Dia, que ya no estuvieron en el partido de ida.

Roig: «Vamos a disfrutar»

Por su parte, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, señaló a los medios poco antes de partir hacia Munich, donde mañana martes su equipo se mide al Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que «vamos a disfrutar e intentar pasar una eliminatoria más que complicada». El dirigente apuntó que «el resultado de la ida anima a la afición, y el partido que hicimos el miércoles pasado también. Vamos a ver si mañana podemos culminar, si es posible, va a ser muy complicado, con mucha dificultad porque vamos a jugar contra un grandísimo equipo».