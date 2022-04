El Villarreal CF vive desde el pasado martes en una nube. Esa que le va a llevar a disputar las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Pero hasta que ese momento llegue, el conjunto de Unai Emery tiene dos encuentros de LaLiga por delante, en los que se juega mucho. En la séptima posición y alejado de Europa, necesita sumar el mayor número posible hasta final de temporada para pelear por su objetivo.

La primera oportunidad para demostrar que ha superado la resaca de la Liga de Campeones llega esta noche en el enfrentamiento que le medirá en el Coliseum Alfonso Pérez a un Getafe que pelea por alejarse de la zona de descenso.

Como no podía ser de otro modo a tenor del esfuerzo realizado días atrás ante el Bayern de Múnich, Emery introducirá cambios en su once inicial pero no tantos como hace escasos siete días ya que el rendimiento ofrecido por algunos de sus futbolistas no fue el esperado en el empate a uno contra el Athletic Club.