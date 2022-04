La Armada española femenina que capitanea la torrentina Anabel Medina alcanzó por segundo año las Finales de la Billie Jean King Cup, como se llama desde hace dos años la Copa Federación o Fed Cup que la selección conquistó hasta en cinco ocasiones, la última hace más de veinte años. No importa si no están las dos primeras raquetas, como Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, en este caso por sendas lesiones. En ocaisones así, España cuenta con otra tenista que se agiganta cuando juega con el equipo, y que lo volvió a demostrar este viernes y sábado: la valenciana Sara Sorribes. La vallera, 49 del ranking mundial WTA, sumó el segundo punto del viernes y el tercero de ayer sábado con el que sentenció el duelo ante los Países Bajos en el Maaspoort Sports and Events de ‘s-Hertogenbosch. «Da igual quién esté en el equipo. España está en la final por estas jugadoras que siempre están ahí para el país», destacó Anabel Medina tras el 0-4.