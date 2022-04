El calendari de la pilota d’elit no s’atura i després de les Lligues, la modalitat de raspall continuarà competint per trios. El Torneig Mancomunitats – EnerHi entra en escena en la qual serà la quarta edició d’un trofeu que ha anat variant fins a trobar el format perfecte per a conservar l’emoció fins a l’última jornada. Almenys així va ser en 2021. Fins a l’última data classificatòria, tots els equips van guardar opcions per a disputar el títol. Un total de quatre Mancomunitats estaran representades mitjançant els millors pilotaris que es distribuiran de la següent manera: Ribera Alta (Vercher, Seve i Lorja), la Safor (Vicent, Raúl i Ricardet), la Vall d’Albaida (Iván, Canari i Murcianet) i la Costera – la Canal de Navarrés (Salelles II, Tonet IV i Néstor).

Com en l’anterior edició, el format continua de la mateixa manera. El torneig començarà amb la disputa de tres tornejos diferents que constaran de dues semifinals i la corresponent final, jugant-se les partides a 30 i amb 2 punts per als vencedors i 1 punt per a la formació derrotada que arribe al joc 20. En acabar els tres ‘minitornejos’, els dos equips amb més punts s’enfrontaran en la final absoluta, que es jugarà el dia 21 de maig a Castelló de Rugat. Mentrestant, el Torneig Mancomunitats – EnerHi visitarà els recintes més rellevants de les comarques representades, iniciant a Bellreguard el pròxim dissabte.