El Valencia Basket, rey de la EuroCup, comenzará este miércoles frente al Hamburg Towers (20:30 h, Teledeporte y DAZN) el ‘Playoff’ a la caza de su quinto título en la segunda competición europea; a día de hoy, la única vía segura para jugar la próxima Euroliga 2022/23. El cambio de formato en la actual temporada, en la que las eliminatorias se juegan a partido único en la pista del mejor clasificado en los grupos, hace que la gloria este a solo a cuatro partidos, a cuatro finales.

Pero este camino, más corto y tentador, tiene riesgos. Para Joan Peñaroya, el hecho de jugárselo todo a una carta resulta «injusto». «Para el espectador es chulísimo, el ‘todo o nada’ vende, pero resta valor a los 18 partidos que se ha jugado en la fase regular», apunta el entrenador, que califica el partido de «clave y muy importante». En definitiva, la primera de cuatro finales para la que tanto él como Víctor Claver piden la ayuda de la afición. «Queremos que se note su apoyo. Para eso hemos conseguido estar arriba. Tenemos cuatro finales para ganar un título. Los aficionados se tienen que hacer notar, porque el equipo va a hacer todo lo que pueda», asegura el alero de 33 años, campeón del torneo como ‘taronja’ en 2010. «Esta semana en Vitoria vinieron los recuerdos. Vamos a luchar por el título... Deseamos jugar la EuroLeague y competir contra los mejores, y ganando la EuroCup lo consigues. Además, es un título que ha dado muchas alegrías al Valencia BC, por eso, también lo queremos».

Esta noche, siempre y cuando no haya sorpresas hoy en el BOE, La Fonteta vivirá, con estos octavos de final de la EuroCup, el primer acontecimiento deportivo sin mascarillas en València. El club confía en poder confirmarlo lo antes posible tras la publicación del texto oficial. «Cuesta, pero, poco a poco, se va volviendo a la normalidad, y que no haya mascarillas es un paso importante hacia esa meta. Cuanta más gente haya en la grada, más arropado estará el equipo. Se necesita un plus, y se agradece en una competición en la que a un partido habrá más de una sorpresa», avisa Peñarroya. Y la primera llegó anoche, el Joventut cayó en casa con el ratiopharm Ulm. Un resultado que garantizaría al VBC jugar, incluso, la semifinal en casa.

Por otro lado, el equipo femenino ya conoce el nombre de su rival en los cuartos de la LF Endesa, el Estudiantes los días 24 y 28 de abril.