En medio del goteo de aficionados que, desde el pasado jueves, pusieron rumbo a Sevilla para empezar a inundar sus calles de valencianismo, a las doce de la noche, desde la avenida del Puerto, partieron hacia Tierra Santa numerosos autobuses con peñistas del Valencia CF con la finalidad de estar en La Cartuja y animar a su equipo hacia la novena Copa del Rey de sus 103 años de historia.

Lo harán después de que el club no les diese tickets para presenciar el evento en directo. Situación que comunicaron a través de sus canales de comunicación después de que a finales de marzo, vía Whatsapp procedente de Anil Murty, recibiesen la negativa desde Mestalla al solicitar entradas para las 346 peñas inscritas actualmente. Contexto en el que el presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras, emitió un comunicado a través de sus canales de comunicación, donde expresó su «indignación por la forma en la que se nos comunica tal decisión, que consideramos una total falta de respeto al colectivo peñista además de un grave error, ya que perjudica a miles de valencianistas que por diversos motivos no tienen acceso a ser abonados pero que hacen valencianismo no solamente en Valencia, sino en la Comunitat Valenciana, España y en el resto del mundo», rezó el texto.

Sin embargo, y sumergidos en las dificultades de conseguir entradas por el escaso número que estuvo disponible, y donde 12.000 fueron destinados a abonados ‘rasos’ a pesar de que el club tuviera alrededor de 20.000 a su disposición, un nutrido número de peñistas harán acto de presencia en La Cartuja, llegando a primera hora de la mañana a Sevilla para distribuirse por la ciudad andaluza. Con la Fan Zone como punto de encuentro y lugar de concentración en el que se podrá disfrutar de un abanico de actividades con la que calentar la gran cita y, de paso, realizar actividades para que la espera hasta la hora de la final copera sea menos eterna.

Mientras, y a un día del partido, Mediaset anunció nuevas acciones legales tras haber sido desestimadas sus medidas cautelares contra las retransmisiones en las Fan Zones. «La compañía opina que la justicia ha optado por permitir que se cause un daño contra los legítimos intereses de los propietarios de los derechos televisivos, algo incomprensible cuando el partido se va a emitir en directo y va a estar a disposición de todos los espectadores de forma gratuita, mientras que en uno de los estadios donde el encuentro se va a proyectar, los asistentes van a tener que pagar por verlo», comunicó Mediaset.