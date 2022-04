Es disputaven esta setmana les dues semifinals corresponents al V Circuit Sub23 d’escala i corda - Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, en concret, el passat dimecres a Guadassuar i el dijous al trinquet de Pelayo. Pel que fa a la partida de dimecres, al trinquet de la Ribera, simposava la parella de Diego i Morret per 60 a 40 davant l’equip d’Adrian, Alex Alandes i Àlvaro Mañas. Ja dijous, al trinquet de Pelayo, Carlos Donat, Guillem Palau i Óscar guanyaven de forma prou controlada a l’equip de Vicent de Vinalesa, Javier Campos i Muedra II, pel resultat de 60 a 35.

A la fi, es disputaran el títol els dos equips que en millor forma s’han mostrat al llarg de la competició. De fet, els dos equips finalistes són els dos mateixos equips que acabaven la lliguet en primera i segona posició.

La final, tindrà com escenari el trinquet municipal de Vilamarxant el pròxim divendres dia 29 d’abril, recinte que acull per tercera edició consecutiva la final d’aquest campionat de promoció, una mostra ferma del trinquet per l’aposta dels jugadors de base. Dels jugadors finalistes, cal destacar que, Carlos Donat, disputarà la seua tercera final consecutiva d’aquesta competició, després d’haver guanyat en les dues edicions anteriors. Morret també repetirà final, després de la que va perdre l’any passat, precisament, davant Carlos Donat.