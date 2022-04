Genovés II acumula homenatges

La modalitat del raspall s’ha reactivat amb el començament del Torneig Mancomunitats - EnerHI mentre que en la disciplina de raspall són les partides del dia a dia les que ocupen l’agenda dels pilotaris fins que arriben els tornejos posteriors a la Lliga. També s’estan disputant partides especials, com les programades el passat diumenge a Borriol i Benissa amb motiu de la commemoració de les festes locals. Durant la setmana en curs n’hi haurà dues més: el dissabte, Almassora estrenarà oficialment el seu trinquet; i el diumenge, Murla retrà un reconeixement pòstum a un aficionat local.

Ambdós esdeveniments tenen un denominador comú; Genovés II, que ha estat requerit per a formar part dels cartells. No és habitual ni convenient que un pilotari jugue dues partides seguides, però el fill del mite no ha sabut dir que no. En realitat no podia.

El dissabte, la localitat d’Almassora inaugurarà oficialment el seu trinquet després d’anys de contratemps i aturades de les obres per problemes amb dues empreses constructores. Finalment, una tercera ha concretat el projecte que ha tingut una inversió aproximada al milió d’euros, diners que han estat finançats amb fons de la Unió Europea, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament d’Almassora.

Amb esta inauguració es fa justícia a una antiga reivindicació del Club de Pilota d’Almassora, que gestionarà el recinte i per fi tindrà un espai per a desenvolupar la seua activitat, que n’és molta.

El trinquet, i ací és on entra en escena Genovés II, durà el nom de la figura més gran que ha tingut el poble, Antonio Jorques, per tots conegut amb el nom esportiu d’Antoniet d’Almassora, que és una llegenda en vida de l’esport dels valencians.

A Antoniet li unia una estreta amistat amb el més gran, Paco Cabanes El Genovés. Era una relació quasi familiar. I clar, sent un dia tan especial per a Almassora i per a Antoniet, Genovés II havia d’estar sí o sí, a més en la seua temporada de comiat com a professional. El fill del mite formarà equip amb Javi i Guillermo mentre que en la contra estaran Diego d’Onda, Félix i Carlos.

Ja en diumenge, la localitat de Murla li retrà un homenatge a José Torres Sala, més conegut en el món de la pilota com a Pepe Doloretes. Fill de Murla, però emigrant durant anys a països com a Algèria, França i el Canadà, Pepe Doloretes va regressar a la seua terra per a instal·lar-se amb la seua família i convertir-se en un empresari d’èxit, que va estar molt implicat en ajudar i fomentar l’esport de la pilota valenciana, que ara li vol reconéixer, de manera pòstuma eixa estima.

Pel que fa a la presència de Genovés II en la partida tot i tindre menys de vint-i-quatre hores per a descansar, Murla és per a ell com una segona casa. Tant és així que durant anys ha estat l’abanderat del poble en l’equip que el representa en la Lliga. I en el trinquet de Murla n’ha fet, com en molts altres, actuacions memorables. Per tant, formar part d’este homenatge era també una obligació moral per a Genovés II.

Quan un cartell és bo es diu que és ‘de fira’. Però el d’esta partida és immillorable. Genovés II estarà acompanyat de Nacho i Carlos. I enfront, la figura local, Giner, a més de Tomàs II i Héctor, que també tenen una vinculació especial amb Murla.

Trofeu Primavera

Esta setmana també destaca la sessió doble programada demà al trinquet de Guadassuar amb motiu del Trofeu Primavera. Esta vegada no estarà Genovés II, ja seria abusar, però sí unes altres primeres figures del raspall i del joc per dalt corda.