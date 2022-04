En plena vorágine del ‘Playoff’, Levante-EMV entrevista a Rebecca Allen, MVP del Valencia BC en la liga regular.

Rebecca, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Seguro que ilusionada con la llegada del ‘Playoff’ por el título.

Sí, por supuesto. Tenemos muchas ganas porque es para lo que jugamos una temporada tan larga. Es casi como empezar una nueva temporada, donde hay que alcanzar otro nivel. Hay que dar nuestro máximo, aunque se esté cansada porque hemos hecho mucho para llegar a este punto.

El primer asalto en el WiZink Center acabó en empate (59-59). ¿Cómo analiza ese partido?

No fue como esperábamos, no pudimos ganar. Las cosas no fueron muy bien para nosotras en algunas fases del partido, fue algo extraño en aspectos como el ritmo o el estilo en los que no nos encontramos bien. Pero quedan 40 minutos y nos vamos a preparar aún mejor para el jueves. Un partido completamente nuevo en el que debemos competir juntas, tenemos una final. Estoy con muchas ganas de que llegue el día, soy optimista. Quizá, el partido de ida solo sea una llamada de atención para realmente sobresalir y ganar en la vuelta.

Siempre queda La Fonteta...

¡Exacto! Eso es lo mejor, se aproxima la noche del jueves en La Fonteta. Vamos a tener detrás una multitud de fans y toda la energía que transmiten detrás. Nos va a ayudar muchísimo, nos va a empujar individual y colectivamente para subir nuestro nivel.

¿Cómo es el ambiente dentro del vestuario? ¿Se respira optimismo sobre las opciones de ganar el título de Liga?

Al equipo le envuelve una energía muy positiva. La liga regular se acabó y estamos decididas a hacer un último esfuerzo, un empujón final, y sentirnos orgullosas del equipo y de cada jugadora. El grupo está ilusionado y eso es básico para marcar una diferencia sobre la cancha.

¿No echó de menos verse entre las nominadas a MVP de la LIF Endesa? Usted es la mejor triplista de la Liga y la mejor valorada de su equipo.

La verdad es que no juego al baloncesto por esta clase de reconocimientos. Lo que está claro es que Cristina lo merece mucho. No vi el listado de nominadas. Las profesionales entramos en la pista para ganar partidos, títulos... Las demás cosas, al final, son un bonus. Felicito a todas las que estaban, y a las que ganaron, pero no es la razón por la que juego.

¿Cómo evalúa su temporada? ¿Mejor que la anterior?

Sí. He notado que este año empecé a conocer la Liga mejor. Vas aprendiendo los sistemas y la forma de jugar del equipo, y te sientes más cómoda. Como el año pasado, cuando entras en un grupo nuevo necesitas una adaptación. Siento que está siendo mejor para mí que la anterior, y la estoy disfrutando más. Estoy orgullosa con mi temporada.

¿Qué importancia va a tener La Fonteta en todo esto?

¡Muchísima, muchísima! He comprado como la afición aquí te aporta una fuerza diferente a otros lugares. Lo vemos cuando vamos a jugar fuera y los equipos no tienen esta hinchada. Es increíble el ambiente que crea la gente en el pabellón. Estamos orgullosas del público, que nos da un extra, muchas cosas buenas.

Solo con verte queda claro que tiene un don especial para los triples. ¿Cómo lo ha cultivado, cuál es su secreto?

¿Mi secreto? (sonríe) Me gustaría saber la respuesta. Me encanta lanzar la bola, lo disfruto de verdad. No lo sé. Cuando eres una niña ya intentas mejorarlo. Fui a la WNBA, en particular, como una tiradora, mejoras la velocidad de tus tiros y así mantienes tu sitio. Cuando llegas a España, es un poco más divertido porque tienes mayor libertad para hacer más cosas. Los tres puntos es algo con lo que siempre puedo contar, es una virtud.

¿A qué edad empezó a jugar al baloncesto?

A los 12. Comencé con un juego llamado ‘Netball’. No se juega aquí. En Australia es como baloncesto, aunque sin tabla, no puedes correr. Ese fue mi primer deporte. Es muy diferente, pero también es muy divertido (ríe).

Por cierto, ¿cómo vive una australiana en València, al otro lado del mundo?

Para mí, es el primer sitio en el que fui por el baloncesto pero podría vivir sin él. Me genera un sentimiento muy agradable, un lugar que puedo considerar mi casa. Me siento superafortunada por estar aquí. Por el estilo de vida. La gente española es alegre, tienes sol al levantarte... Es algo encantador. Cuando buscas tus metas, día a día, y al llegar a casa puedes relajarte, eso supone un balance muy sano en cualquier trabajo, pero, sobre todo, para un deportista por la presión que soporta.

¿Qué es lo que más le ha cautivado desde que llegó?

Me gusta la comida, el vino, la gente... Tienes la ciudad, la playa, las montañas... y el club, que es superprofesional. Valencia BC es uno de los clubes más profesionales en los que estuve. La experiencia es realmente buena.

Hace un año renovó. ¿Ha hablado ya nuevamente con el club, hay opciones de seguir?

El contrato es un año más otro opcional, así que sí.

¿Y quiere continuar?

Sí.