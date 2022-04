You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo). Es el himno pegadizo que suena en Anfield cada vez que el Liverpool salta al césped. Tampoco estará solo el Villarreal en el mítico estadio red. Tendrá compañía in situ con tres mil hinchas groguets y también desde la distancia contará con el apoyo emocional de millones de seguidores en el mundo, a los que ha conquistado el corazón el equipo de una pequeña población de la provincia de Castellón que se ha convertido en tending topic en los últimos días.

Son millones en el planeta fútbol los que desean ver hecho realidad en la versión futbolística el sueño americano, aquello de que cualquier ciudadano sea cual sea su condición social, pueda llegar a ser presidente, pero extrapolado a que cualquier equipo aunque represente a un pueblo de 51.000 habitantes y solo tenga 150 millones de euros de presupuesto puede ganar una competición como la Liga de Campeones.

Reportajes en el New York Times The Time, L’Equipe, Canal Plus entre los medios con más prestigio y audiencia de los cinco continentes cuentan las archiconocidas historias que por Vila-real ya suenan a Cuéntame pero que siguen calando entre los aficionados al fútbol que no conocen tan de cerca el fenómeno Villarreal CF. Y otra vez está a 180 minutos de una final europea. Seria la tercera en menos de un año y ya es la sexta vez que el Submarino disputa una semifinal de un torneo de la UEFA.

Nadie da un euro por el Villarreal. Una vez más, y por motivo de presupuesto, historia, relevancia social… el Liverpool parte como claro favorito, aunque ahora después de haber tumbado contra pronóstico a varios de los grandes clubs europeos como el United, Arsenal, Juventus o Bayern, la pequeña aldea gala de la Champions ya transmite cuanto menos respeto.

Mané, Salah, Alisson, Luis Díaz, Diego Jota formarán en el once de Jürgen Klopp contra el Villarreal. El Liverpool dispondrá de todo su elenco de grandes estrellas. Emery no podrá contar, por su parte, con su jugador referente en ataque: Gerard Moreno. Y a última hora también se confirmó la baja de Yeremy Pino, quien fue sustituido por unas molestias en los isquiotibiales en el último partido de Liga contra el Valencia en la Cerámica.

La no disponibilidad de ambas supone una merma para el potencial ofensivo del Submarino y obligarán a rescatar la fórmula Lo Celso como remedio a la no presencia de Gerard en el once de Anfield.