España no jugará el Mundial de rugby de Francia 2023. Finalmente la selección española ha sido desposeída de la plaza que se ganó en el campo debido a la alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg, jugador de Alcobendas Rugby, que jugó los partidos ante Países Bajos con el XV del León.

El comité independiente designado por World Rugby, que formaban Nigel Hampton, Pamela Woodman y Frank Hadden, ha atendido la reclamación que realizaron las federaciones de Rumanía y Portugal en los despachos. La descalificación de los españoles clasifica directamente a los rumanos y mete a los portugueses en la lucha por la repesca. El máximo organismo del rugby mundial ha sancionado a España con 25.000 libras y le descuenta cinco puntos por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado este jugador.

#FERugby | Comunicado oficial: World Rugby decide que Van den Berg no era elegible para jugar con España. https://t.co/QzYQ3yfhc4 — España Rugby (@ferugby) 28 de abril de 2022

Sin pasaporte

La Federación consultó a World Rugby en su día la posibilidad de alinear a Van der Berg, que no tenía pasaporte y aportó como documentación unas fotocopias sin compulsar. La Federación dio validez a los documentos para que el jugador Fen Alcobendas con la F, como asimilado, pero unas publicaciones en redes sociales levantaron las alarmas porque el jugador estaba en Sudáfrica en un periodo que se suponía, por la documentación, que debía estar en España. Eso provocó la reclamación de Rumanía y Portugal, y por más que la Federación Española ha tratado de advertir que ellos no tenían conocimiento de ese hecho y que es un asunto del club y el jugador, al final España no estará en Francia.

A los Leones les había tocado el grupo junto a Sudáfrica, Irlanda, Escocia y un cuarto que aún debe clasificarse y que teóricamente sería una de las selecciones del Pacífico, Tonga o Samoa. Los partidos los iba a jugar en Burdeos, los dos primeros, y en Lille, los otros dos. Ahora resta conocer las consecuencias que tendrá esta decisión en la Federación, porque hay que recordar que España ya fue eliminada en la pasada clasificación del Mundial, para el de 2019 en Japón, también por alineación indebida de dos jugadores de origen francés, Bellie y Fuster.