Corría el año 1962 cundo en las carteleras cinematográficas se anunciaba el estreno de una película titulada La gran Familia, protagonizada por tres grandes actores, Alberto Closas, José Isbert y José Luis López Vázquez a quienes acompañaba un actriz excepcional, Amparo Soler Leal. El éxito fue tan importante que al poco tiempo se rodó una segunda que daba continuidad a la primera. La sinopsis de la misma era muy sencilla. Una familia más que numerosa, quince hijos y un abuelo a los que tanto el padre como la madre se tenían que multiplicar para salir adelante aunque tenían sortear muchos obstáculos. Sin duda alguna estoy hablando de un clásico del cine español.

Ustedes dirán que tiene que ver el cine y esta película en una columna que habitualmente habla de fútbol y de nuestros equipos. Muy sencillo, la propiedad del Valencia, por lo que parece quiere convertirse en un gran familia. A diferencia de la película aquí el padre no aparece. Delega en sus hijos. Kiat Lim, hijo estuvo el otro día en Sevilla, Kim la hija dejó claro no hace mucho que el club es de ellos y harán lo quieran, y tanto que lo están haciendo. Lo están destrozando. Si es verdad que Kiat Lim va a ser el que maneje el club el papel que le queda a Anil Murthy en el futuro próximo no está demasiado claro, como tampoco está, ni poco ni mucho claro, el futuro del Valencia con esta familia al mando. Si quieren que les diga la verdad para mí, con lo que les gusta hacer recaudación o desprenderse de gastos, caso Parejo por ejemplo que lo regalaron, el futuro lo veo muy pero que muy negro.

Estos actores no tienen nada que ver con los de la película en cuestión. Aquellos eran grandes porque sabían lo que se llevaban entre manos y amaban su profesión. Estos de aquí no han hecho nada bien desde que llegaron, todo lo contrario, y así anda el club. La afición pelea pero ahí se queda. Estoy ansioso por ver qué ocurre en los próximos meses. Por los rumores que me llegan, con nombres propios incluidos, como cada final de temporada no barrunto, por desgracia, nada bueno.