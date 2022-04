Los campos onubenses de Valle Guadiana Links (categoría masculina) e Isla Canela (categoría femenina) son los escenarios del Campeonato de España Sub 16 2022, una prueba que se disputará este fin de semana y en la que habrá masiva presencia de jugadores de la Comunitat Valenciana. Hasta 29 representantes de la FGCV acudirán a la cita andaluza en una evidente demostración de la pujanza de nuestro golf y del gran futuro que se le augura al mismo.

Este Nacional Sub 16 de Golf tomó en el año 2014 el relevo del tradicional Campeonato de España Cadete. Varió entonces su nombre pero no su espíritu, que continúa siendo el de ofrecer a los jóvenes jugadores unas competiciones de nivel. Por este torneo han pasado ilustres de la talla de Jon Rahm, Carlota Ciganda, Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Noemí Jiménez o Adrián Otaegui, y este año reúne a los campeones nacionales en categoría Sub 18, Jorge Hao y Anna Cañadó.

En Isla Canela, Rocío Tejedo defenderá su corona. La de Castelló, que se proclamó vencedora el pasado año en Alicante Golf, forma parte de una expedición valenciana que completan Lucía Valderrama, Balma Dávalos (octava la anterior edición), Xinyi Gu, Isabel Más, Cloe Amión, Martina Navarro, Julia de Eusebio, Ángela Gómez, Ainhoa Ruiz, Estrella Lerma, María Astorga, Patricia Bañón, Clara Martínez, Cristina Carrasco, África Oliva y Emma Bortos. En la cita de Alicante hasta 17 de las jugadoras de la FGCV pasaron el corte en el que, además del triunfo de Teseo y el octavo puesto de Dávalos, Cloe Amión e Isabel Más entraron en el Top 20.

Para la cita masculina de Valle Guadiana, también habrá nutrida presencia de valencianos con Edgar Batoret (séptimo en el ranking nacional cadete) a la cabeza y que se encuentra en el grupo de favoritos, además de Raúl Gómez, Francisco Gavilán, Pedro Betoret, Ramón Izquierdo, Imad Bakri, Santiago Juesas, Juan Miró, Roberto Peiró, Miguel Fuertes, Alejandro Roig y José Martínez.

El campeonato se jugará a 54 hoyos

Stroke-Play Scratch, en tres días consecutivos (18 hoyos cada día). Al finalizar los primeros 36 hoyos se establecerá un corte en el que clasificarán los 60 primeros jugadores y empatados. Ambas pruebas, masculina y femenina, son valederas para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil, así como para los Rankings Mundiales y, como ya hemos dicho, son la verdadera cuna de campeones del golf nacional.