S’arriba a la 6ª jornada amb dues partides previstes. A Muro, l’equip local, que és cinquè a la classificació amb 5 punts, rep a Bicorp que és tercer amb 10 punts en un duel complicat per als dos equips.

Per altra part, a Alzira el Family Cash, que és al capdavant de la classificació amb 11 punts i només una derrota, rep a Xeraco, que és quart amb 9 punts. Ací hi ha un important duel per poder donar la volta a la classificació, perquè la victòria dels de la Safor frenaria a un equip en bona ratxa com el de la Ribera.

Les partides d’aquesta jornada que havien d’enfrontar a Gavarda contra La Vall A i a La Vall B contra El Genovés són dubte per a aquest cap de setmana.