La competició de ratlles descansa este cap de setmana però sí es disputen partides que estaven pendents perquè la pluja de les últimes setmanes ha complicat la seua celebració.

Així, en Llargues el diumenge es juguen dues partides. L’equip de Sella rebrà de matí, a les 11:30h, a Murla, en un duel interesantíssim perquè si Sella guanya, es posa en la lluita amb els de Murla, que si vencen poden despenjar al seu rival. Murla és ara segon classificat amb dos punts menys que el líder Parcent A, mentre que Sella ocupa la tercera posició a dos punts de Murla i a quatre de Parcent A. En l’altra partida prevista, a Parcent, l’equip B rep a les 16:00h a Castell de Castells. Els locals són cinquens a 13 punts del líder, mentre que els de Castells ocupen la penúltima posició a 14 del primer.

A la competició de Palma, el dissabte la Vall de Laguar rebrà a Sella a les 17:30h. Entre els locals i els visitants hi ha dos punts de diferència en la classificació, on son quart i cinquè. Els de Laguar tornaran a jugar el diumenge, a les 10:00h, en aquest cas desplaçant-se a Relleu per jugar contra el líder. Entre Relleu i la Vall de Laguar ara hi ha dos punts de diferència només, així que si els de Laguar guanyen dissabte contra Sella, pressionaran molt als de Relleu.