El dissabte, Montserrat rep a les 17:00h a Massalfassar, mentre que el diumenge els montserraters visiten Faura (17:00h) en una doble jornada per als de Lanzadera. Ara mateix, Kiwa Quart i Ovocity Marquesat ocupen la primera i segona posició amb 12 punts cadascú, mentre que Faura en suma 5 amb la partida pendent que jugarà este cap de setmana, i Montserrat 4 amb les dos partides menys que completarà entre este dissabte i diumenge. Massalfassar és cinquè a la taula amb 4 punts i la partida pendent, mentre que tanca Borbotó amb només 2 punts.

En trinquet, l’Autonòmic El Corte Inglés sí viu la 7ª jornada amb el duel entre les Alcusses Moixent i Caixa Popular Pobla de Vallbona, previst per al dissabte a les 17:30h a la Costera. El duel entre Caixa Popular Manises i Algímia d’Alfara ja s’ha disputat, amb 70 per 15 per als manisers. Així, Riba-roja continua líder amb 15 punts, pels 10 de Manises, que és segon, i els 9 de Moixent, que és tercer. Tanquen la Pobla de Vallbona amb 5 punts, i Algímia sense puntuar.