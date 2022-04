Garbiñe Muguruza ha reaparecido en el circuito con una victoria en el Masters 1.000 de Madrid ante la australiana Ajla Tomjanovic por 7-5 y 6-2. La tenista hispanovenezolana había jugado su último partido en pasado 12 de marzo en Indian Wells donde fue eliminada en primera ronda por la estadounidense Alison Riske. Tras esa derrota la tenista hispanovenezolana optó por un descanso para recuperarse de sus problemas en un hombro y preparar la gira de tierra en condiciones.

En Indian Wells también, pero un año ante, Muguruza perdió precisamente ante Tomljanovic. Este jueves no ha dejado escapar una victoria después de un primer set, muy igualado, en el que las dos tenistas se han roto el servicio en los dos primeros juegos y han mantenido la igualdad hasta el 5-5, cuando Muguruza ha conseguido hacer un nuevo 'break' para cerrar en el siguiente juego la primera manga en 49 minutos.

Nervios iniciales

En la segunda manga, Muguruza se ha escapado en el marcador con dos 'break's (4-1) y ha mantenido esa ventaja, pese a ceder un saque, hasta lograr la victoria en 1 hora y 36 minutos. "He estado bastante nerviosa al principio. El año pasado no pude jugar y no quería defraudar al público", explicó la tenista en la pista Manolo Santana a Anabel Medina, capitana del equipo de España en la Billie Jean King, que hace unas semanas se clasifico para la fase final, son poder contar no con Muguruza ni con Paula Badosa.

Muguruza ha llegado a Madrid con muchas ganas de volver a la competición y dispuesta a defender el 'top ten' (es número 9 mundial) que peligra después de un inicio de temporada con 5 victorias y 5 derrotas. En las seis semanas de baja la española , además de recuperarse físicamente, ha estado trabajando en el aspecto mental y ha aprovechado, también, para marcharse de viaje a África para tomarse un respiro, como ya hizo hace un par de años cuando subió la cumbre del Kilimanjaro y volvió con las pilas recargadas. .

En Madrid, Muguruza aspira a mejorar su mejor resultado cuando en 2018 alcanzó la tercera ronda. Su próxima rival este domingo, en segunda ronda, será la vencedora del partido entre la estadounidense Sloane Stephens y la ucraniana Anhelina Kalenina.