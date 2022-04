El Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, en este cas, el V Circuit Sub-23 d’escala i corda programa la seua gran final per a esta vesprada, a partir de les 17:00 hores al trinquet de Vilamarxant, a la comarca del Camp de Túria. Arriben a esta cita les formacions que s’han mostrat més en forma en el que va de competició. Els equips de Carlos Donat (CPV Marquesat), Guillem Palau (CPV Marquesat) i Óscar (CPV Pobla Vallbona), i el que formen Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) són els que ja acabarem la lligueta regular com a primers i segons respectivament. A més, en semifinals, van superar la ronda sense tindre massa problemes. La parella de Diego guanyava en Vila-Real el trio d’Adrián (CPV Massamagrell), Àlex Alandes (CPV Faura) i Àlvaro Mañas (CPV Vila-Real), pel resultat de 60 a 40, mentre que l’altre finalista, el trio de Carlos, també aconseguia una clara victòria en semifinals davant Vicent (CPV Vinalesa), Javier Campos (CPV Montserrat) i Muedra II (CPV Massamagrell), en este cas, per 60 a 35 al trinquet de Pelayo.

La final té un precedent, en partida de lligueta que es disputava el passat 7 d’abril, al trinquet del cap i casal, i en la que s’imposava el trio de Carlos per un clar 60 a 35. Ara bé, la final es altra cosa, i a més, en un altre recinte com és el de Vilamarxant. S’espera una bona partida, o això almenys és el que diu el cartell. El trinquet completa la vesprada amb una partida de professionals que enfrontarà a Marc i Jesús davant Giner i Pere. Cal destacar jugadors com Carlos Donat, qui ha guanyat les dues últimes edicions, podent aconseguir ara el seu tercer títol consecutiu. També Morret va disputar en l’anterior edició la final, i podria enguany aconseguir el seu primer títol en aquesta competició, igual que la resta de companys, com Guillem, Óscar o Diego. La competició ha xafat els trinquets de La Pobla de Vallbona, Vila-Real, Pelayo, Massalfassar, Sueca, Guadassuar i Vilamarxant, seus que aposten per la promoció d’aquestos jugadors Sub-23 cridats a ser futurs jugadors d’èlit d’escala i corda. Quarts de final en el XVII Individual de raspall Sub-23 Els trinquets de Piles i de La Llosa de Ranes acolliran la pròxima setmana la fase de quarts de final corresponent al Campionat Individual de raspall Sub-23 – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. Al trinquet de Piles es disputaran dos partides el dimarts 3 de maig, a partir de les 17:00, s’enfrontaran Bossio davant Momparler, i ja a les 18:30 s’anuncia Rafa Pla davant Favarero. La partida de Ramón i Boronat no es disputarà per lesió del primer. La partida que tancarà la ronda de Quarts és la que enfronta a Rosen i David Martí, que es disputarà el dimecres 4 de maig al trinquet de La Llosa de Ranes. Els guanyadors disputaran les semifinals el 16 de maig al trinquet de Xeraco.