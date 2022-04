Xoc de trens a Petrer

El Trinquet Municipal ‘Abelardo Martínez’ de Petrer acull este dissabte a partir de les 15:15h les finals de 1ª i 2ª categoria de la I Copa President de la Diputació d’Alacant de Raspall d’Elit Femenina.

La final de 1ª categoria, que enfrontarà als equips d’Irene i Mar contra Ana i Amparo, es jugarà a partir de les 17:20 hores i serà emesa en directe per À Punt Mèdia. Abans, a les 15:15 hores, es disputarà la final de 2ª categoria entre els duos de Natalia-Marina i Erika-Àngela.

Xoc de trens en Primera

En la final de Primera, dir que hi ha un conjunt favorit no seria real, perquè l’equip d’Irene i Mar es presenta invicte, és cert, però el d’Ana i Amparo només va perdre (25-15) contra les que seran les rivals en la final, i ja se sap que en una final pot passar qualsevol cosa. Això sí, amb el ple de victòries Irene i Mar han demostrat un joc molt sòlid. Però davant tindran un equip amb moltes armes, perquè Ana Puertes ja ha deixat clar el seu nivell en moltes ocasions, i perquè amb Amparo Martí al mig hi ha un potencial indubtable, amb les dues mans de la jugadora de Moncada. «Espere que la final vaja molt bé, que es veja una bona partida i, sobretot, guanyar, clar» ha dit Irene, que ha reconegut que han fet «una competició redona. Hem guanyat totes les partides, hem jugat molt compenetrades, amb moltes ganes totes les partides, i espere que pugam guanyar també la final».

Per la seua part, Amparo reivindica el joc del seu equip: «Ana trau molt fort i l’amaga molt bé a l’esquerra i jo soc esquerrana, i en cap dels altres equips hi ha una esquerrana, aleshores el tindre una mà a una banda i una altra a l’altra, tapar eixos costats, fa molt en una partida».

Natalia i Marina, favorites en Segona

En Segona, també es presenta una emocionant partida. «Si comencem des del primer moment entrant en partida, podem fer una bona final», assegura Marina, que amb Natalia també ha estat l’equip dominador en Segona i és, a priori, l’equip a batre. «És molt difícil, perquè Natalia i Marina estan molt compenetrades», diu per contra Erika, que juga amb Àngela. «És l’equip més fort», confirma la resto de l’Alqueria d’Asnar. En el duel de la fase regular entre els dos equips, Natalia i Marina es van imposar 25-10.

Irene Navarro, alcaldessa de Petrer; Patricia Martínez, regidora d’Esports i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, així com algunes de les jugadores participants en les finals, Irene Badia, Amparo Martí, Erika Botí, Marina Lostado i Àngela Abad, els representants del Club de Pilota Valenciana de Petrer Abelardo Martínez i Paco Amores, i el responsable de l’Escola de Pilota de Petrer, José Luis Hernández, van formar part de la presentació realitzada el passat dimecres al mateix trinquet de la localitat del Vinalopó Mitjà.

Per a l’alcaldessa Irene Navarro «és tot un orgull que una localitat amb tanta tradició de pilota valenciana aculla esta final, que a més és pionera, per tractar-se de la I Copa President de la Diputació d’Alacant de Raspall d’Elit Femení». «Això ajudarà a que les dones també s’aficionen a la pilota i que a l’esport de base les xiquetes vulguen jugar a pilota tenint com a referents les dones que van a jugar esta final».

En paraules de José Daniel Sanjuán, «estem davant d’una de les finals més espectaculars que podem viure hui dia al raspall femení. Parlem de quatre grans jugadores que de segur oferiran un gran espectacle, com ja han demostrat a la fase regular, on han sigut els millors equips amb un nivell de joc altíssim».