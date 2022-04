En 2017, meses después de participar en sus segundos Juegos Olímpicos (Río 2016) Liliana Fernández anunciaba que hacía un paréntesis en su carrera profesional para ser madre. Tan sólo un año más tarde, en febrero de 2018, la jugadora de voley playa reaparecía con la misma fuerza de siempre para volver a cumplir su sueño de clasificarse para sus terceros Juegos: Tokio 2020. Y de nuevo, tras la cita de Japón hace unos meses anunciaba un nuevo embarazo. ¿Retirada?. Esa palabra no entra aún en su vocabulario. La de Benidorm lo tiene claro: quiere estar en París 2024.

«Tras dar a luz quiero volver a la rutina de los entrenamientos lo antes posible, luchar por mis cuartos Juegos», asegura. «No puedo pensar por ahora en la retirada. Soy bastante cabezota y mi objetivo no es otro que e volver. No soy de las que se rinden, me cuesta mucho rendirme, siempre me digo, ‘yo puedo, a lo mejor no es ahora pero más adelante lo voy a conseguir’. Simplemente sé que va a haber un cambio, que va a haber más trabajo en casa», añade.

Para Liliana, seguir compitiendo es el motor de su vida, hasta el punto de que ha seguido entrenando con normalidad. «Hasta el séptimo mes he estado entrenando tanto en la playa como en el gimnasio. La verdad es que me siento mejor que en el primer embarazo, me noto más fuerte, más ágil y eso me ha motivado bastante», afirma.

Liliana cree puede alcanzar su nivel otra vez después de parir a su segundo hijo. «Desde que di a luz a Saúl luego tuve dos años muy buenos de rendimiento por lo que creo que puedo llegar muy bien de forma a París. Otra cosa es cómo esté el circuito mundial, cómo estén las parejas cómo sea la clasificación...», añadem, al mismo tiempo que se ve que va a dar visibilidad al embarazo y la vida laboral. «No me considero diferente a cualquier mamá que trabaja ocho horas al día o que es empresaria y tiene que viajar cada semana. Al final si haces lo que te gusta, compaginar ese trabajo-pasión con la maternidad, se puede lograr. No es incompatible», afirma Liliana, que siente el respaldo del Proyecto FER, al que pertenece. «Estoy superorgullosa de pertenenecer al Proyecto FER. Llevo ya 8 años. Ya me apoyaron en mi primer embarazo y en este segundo también se han volcado conmigo desde el primer momento», apostilla la jugadora alicantina, que siente también el respaldo de la federación y del COE.