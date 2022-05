El passat divendres, el trinquet de Vilamarxant acollia la gran final del V Circuit Sub23 d’escala i corda–Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. S’enregistrava un gran ambient de públic per tal de presenciar una final que es presentava d’allò més incert. S’enfrontaven els equips de Diego (CPV Onda) i Morret (CPV Massamagrell) davant el de Carlos Donat (CPV Marquesat), Guillem Palau (CPV Marquesat) i Óscar (CPV Pobla de Vallbona). Es tractava dels dos equips que més en forma s’havien mostrat durant tota la competició. Arrancava la final amb la parella, de roig, favorita en les travesses, fins i tot s’arribava a donar de 10, cosa que a la fi va resultar tot una sorpresa.

S’iniciava la partida amb l’equip blau al dau, que aconseguia inclús trencar un joc al rest per a posar-se 20-30 al seu favor. En els següents jocs arribaven les igualades a 30 i 40, intercanviant pilotades i quinzes molt intensos que deixaven molt bocabadats al nombrós públic assistent. A partir d’ací, el domini del trio va ser més evident, aconseguint, després de molta pugna endur-se la final pel resultat de 45 per 60. Gran partida de tots, en els que les poques errades de la parella va estar determinant en el marcador final. Cal destacar el bon fer de Carlos Donat, tant al dau –sempre amb intenció- com al rest, on va traure pilotes al aire i de rebot de molta qualitat.

El seu mitger no es va quedar enrere, Guillem Palau va cuallar una d’eixes actuacions que es queden a la retina de l’aficionat, parant pilotes impossibles de Diego quan tocava, i rematant el quinze després d’haver-ho preparat en quatre o cinc pilotades anteriors amb intenció, com sempre que juga. Si això fora poc, Óscar, el més jove de la final, i que ocupava la posició de punter, va parèixer quasi el més veterà, tant jugant a la punta, com en la pedra, en la que va estar sensacional. De la parella, va ratllar a bona altura, però, unes poques errades no forçades van decantar la partida, tal volta pels nervis que provoquen una final d’aquesta entitat. A nivell particular Carlos Donat es converteix en un dels jugadors més llorejats d’aquesta competició, i es que, el jugador d’Alfarp aconseguia amb aquesta victòria el seu tercer entorxat consecutiu, deixant clar que està cridat a ser un dels jugadors referència en els pròxims anys. Els encarregats de lliurar els trofeus varen ser Pedro López, Vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Cèsar Ferrandis, regidor d’esports d’Alfarp i Gabriel Castellano, regidor d’esports del consistori de Vilamarxant, que està convertint-se en un dels trinquets més habituals en les partides de promoció, sobre tot, d’aquest nivell sub23. Cal remarcar el suport de la Fundación Trinidad Alfonso dins també de la promoció dels més joves, tant en el programa de tecnificació de la Federació de Pilota Valencian com, particularment, en les competicions sub23 i sub18, tant d’escala i corda com de raspall.