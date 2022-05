S’enceta una nova competició en l’àrea de tecnificació, en este cas, la VIII Lliga promeses patrocinada per l’entitat financera valenciana Caixa Popular, en una mostra més del seu suport per la pilota. La competició, que aglutina als alumnes de les diferents seus d’entrenament de tecnificació en la vessant d’escala i corda, arrancava ahir dimecres als trinquets de Massalfassar i Pedreguer. El nivell dels jugadors correspon a Sub-18. La competició s’allargarà fins mitat de juny. Els recintes on es disputen les partides seran les seus i horaris d’entrenament.