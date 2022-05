Arriba la fase més interessant del XVI Individual d’escala i corda Sub-23 – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. Es disputaven la setmana passada i este dilluns les partides corresponents als quarts de final. Es classificaven en aquesta ronda Diego (CPV Onda), qui guanyava a Àlex Alandes (CPV Faura), Adrián (CPV Massamagrell), en este cas, guanyant davant Vicent (CPV Vinalesa). Mario aconseguia la victòria més renyida de quarts, que li enfrontava a Efren (CPV El Puig). Este passat dilluns tancava eixa fase la partida entre Carlos Donat (CPV Marquesat) davant Mario (CPV Tavernes), amb victòria clara per al primer. Ara, els guanyadors de quarts disputaran, entre hui i demà la ronda de semifinals. Per una banda, esta vesprada, al trinquet de Pelayo, s’enfrontaran Mario (CPV Riba-Roja) i Diego (CPV Onda), en una partida que la càtedra considera, puguera ser una final anticipada, això sí, no es pot menysprear els jugadors de l’altra semifinal, Carlos Donat (CPV Marquesat) i Adrián (CPV Massamagrell), que disputaran la seua partida a Sueca, demà divendres. Tots quatre jugadors estan en un nivell de forma fortíssim, i les dues partides es presenten molt incertes, sense clars favorits.

Individual Sub-23 de raspall – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso

Pel que fa a la vessant de raspall, en aquest cas, el XVII campionat Individual Sub-23 de raspall – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso es troba just ara en la ronda de quarts de final. En concret, el passat dimarts es disputaven dues partides, ambdues al trinquet de Piles, amb estos resultats: Momparler guanyava 25 per 10 davant Bossio, mentre que Rafa Plà guanyava davant Favarero de manera clara per 25 a 5. L’eliminatòria entre Ramón i Boronat no es podia disputar per lesió del primer, fet que classificava directament per a semifinals a Boronat. Resta un partida de la ronda de quarts de final, que és la que enfrontava anit a Rosen davant David Martí, de la que no tenim resultat a hora de tancament de l’edició. Per tant, ja es coneixen també els encreuaments de semifinals, que seran Momparler davant Boronat i Rafa Plà, qui s’enfrontarà al guanyador del Rosen/David. Ambdues semifinals es programen per al pròxim dilluns al trinquet de Xeraco, a partir de les 17:00h. la primera, i a les 17:45h. La final està programa per al dijous 19 de maig al trinquet de Castelló de Rugat.