Día grande hoy en la Fonteta. El Valencia Basket afronta uno de esos partidos que marcan toda una temporada. Las de Rubén Burgos reciben a partir de las 19:00 horas al Spar Girona en el partido de vuelta de las semifinales. Un partido en el que hay mucho en juego: la clasificación para la gran final de la Liga Femenina Endesa y de paso, asegurarse, como mínimo, jugar la Fase Previa de la Euroliga. En caso de proclamarse campeonas de Liga, las taronja entrarían de forma directa en la máxima competición continental y si finalizan como subcampeonas, jugarán la Fase Previa, al igual que sucedió esta temporada. Un doble premio muy suculento que, en casa y con el calor de la afición taronja, no debe escaparse. El Valencia Basket afronta además el partido con la tranquilidad de contar con una renta a favor de 12 puntos. Un ‘colchón’ de seguridad obtenido brillantemente en el partido de ida disputado en el pabellón Fontajau de Girona donde las valencianas se imponían por 49-61. Así, las de Rubén Burgos, en el peor de los casos se pueden permitir incluso hasta perder por 11 puntos. Aún así, el técnico taronja avisa que no saldrán a especular con el marcador: «Somos conscientes de que 12 puntos es una renta que no es suficiente para gestionar. Creo que ninguna lo sería, pero es un buen punto de partida en cuanto a la confianza que nos puede dar jugando en nuestra casa frente a nuestro público y tras haber conseguido ese primer parcial, sacar una pequeña ventaja a Girona». El técnico no olvida que las catalanas ya saben lo que es ganar en València esta temporada ya que lo hicieron en las semifinales de la Copa.

El Valencia Basket buscará hoy su quinta final en poco más de un año. La temporada pasada jugó 4 finales: Final de Copa de 2021 (perdió), Final de la EuroCup Women (que ganó), la de LF Endesa (perdió) y la de Supercopa LF Endesa (que ganó) y esta temporada a la de SuperCup Women (qué ganó). Hoy (20:30 horas) se decidirá también el otro finalista entre el Perfumerías Avenida y el Cadí la Seu. Las salmantinas afrontan la vuelta con una renta a su favor de 7 puntos. Para el partido de hoy Burgos podrá contar con toda la plantilla a excepción de la ya conocida baja de Laura Gil. «Los servicios médicos usaron el día post partido para recuperar a las jugadoras. No hubo ninguna molestia extra, sí cada vez más sobrecargas, pero afrontaremos igual el segundo partido como el primero». Respecto a lo que esperan de su rival en este definitivo encuentro, Burgos señala: «No es normal los porcentajes tan bajos que tuvo Girona en el primer partido. En parte fue mérito de nuestra defensa, parte del desacierto puntual. Esperamos un equipo que nos plantee más variantes tácticas. Van a salir a darlo todo y va a ser todavía mayor la exigencia de lo que fue en el primer partido».