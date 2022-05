La jornada 7 de l’Autonòmic ‘aproop!’ de raspall comença este mateix dijous amb el duel entre La Vall B i Family Cash Alzira, que juguen a Càrcer a les 18:30h. Els locals no van puntuar la jornada passada, mentre que els alzirenys van caure a sa casa per un ajustat 35-40 contra Xeraco, i necessiten els punts en joc per seguir el ritme d’El Genovés, que és el líder a només un punt d’ells.

De fet, l’equip d’El Genovés rebrà a Xeraco el dissabte a les 17:00. La victòria de Xeraco al trinquet d’Alzira del passat cap de setmana pressiona als de la Costera: tot i que entre els dos equips hi ha quatre punts, ara la lluita per les primeres places està molt oberta. També dissabte, però a les 17:30h, a Bicorp hi haurà un altre duel amb la part alta en joc. Els locals, que són tercers a dos punts del líder Genovés reben a La Vall A, que és cuer. Igualment, a Gavarda es jugarà el diumenge el duel entre Gavarda i Xeraco, corresponent a la segona jornada i que es va haver d’ajornar en el seu moment. Això vol dir que si Xeraco guanyarà a Gavarda i ho fera també el dissabte a Genovés, li podria donar un gir molt important a la classificació.