El primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket dio el primer punto a las salmantinas, que podrían proclamarse campeonas si gana el jueves el La Fonteta. Sin embargo, el entrenador local, Roberto Íñiguez se quejó de que el arbitraje dejó de señalar muchas faltas de una jugadora del Valencia Basket: «Espero que una jugadora que hace 20 faltas en el otro equipo no acabe con una porque hay una en el otro equipo que hace 20 faltas en cada partido, empuja en cada rebote, en cada bloqueo, suelta los codos, es increíble que acabe con una falta». El técnico prefirió no nombrarla al ser cuestionado por ello. «¿No lo sabes?, Yo creo que es clarísimo». El técnico no entró a valorar el polémico tiempo muerto que pidió su asistente Raquel Romo (él había sido expulsado), a falta de poco más de diez segundos para el final: «Ni lo he visto».