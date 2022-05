El San Pablo Burgos de Paco Olmos llega esta noche a La Fonteta con las máximas urgencias para intentar evitar el descenso, pero el Valencia BC no puede permitirse un nuevo tropiezo si no quiere dejar escapar la posibilidad de ser cabeza de serie y tener a favor el factor pista en los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Eso, Joan Peñarroya advierte de la dificultad de medirse a su anterior equipo en estas circunstancias y pide la máxima entrega para evitar sustos. «Jugamos un segundo partido en 48 horas y afrontamos una semana con dos rivales que se juegan quizá los partidos más importantes en su reciente historia porque hace años que no se veía una Liga en la que hubiera a estas alturas seis equipos implicados en el descenso, con lo que ello significa. Sabemos que se juegan mucho y que será un partido de la máxima dificultad, pero nos vendrá bien para intentar dar un paso adelante y cambiar la inercia de la última semana».

De hecho, tiene claro que no puede faltar motivación para lograr su actual objetivo. «No es excusa haber perdido ante la Virtus para dejarse ir en un momento importante de la temporada, después de muchos meses luchando por lograr una buena clasificación para el playoff. La motivación la hemos de encontrar sí o sí, nos tenemos que centrar en los dos partidos que quedan y defender nuestras posición y nuestras opciones». El técnico taronja tiene claro que no cambia la presión que tienen por ser cabezas de serie que la que trae a sus espaldas el San Pablo Burgos, pero espera igualarles en intensidad y ganas. «Tenemos que intentar acabar como cabezas de serie en el playoff o como terceros para tener el factor pista a favor, pero sabemos que nos enfrentamos a equipos que se juegan mucho. Nosotros también tenemos necesidad de ganar por nuestro objetivo, pero no hay nada más duro que luchar por no descender, por eso tenemos que igualar en el partido la intensidad del rival, su energía y hambre». Respecto al interés que sigue manifestando el club para que renueve, destaca Peñarroya que «si hay una semana que es para no hablar de esto es en la que venimos de perder dos partidos, está cerca el momento en el que tendremos que hablar sí o sí, pero ahora estamos en lo que estamos, después de dos derrotas que nos han hecho mucho daño pero conscientes de lo que nos queda por jugar hasta el playoff. Lo que falta parece que se ha desvirtuado un poco por pero queda la parte más importante y el equipo quiere luchar por el título. Queda todo por hacer, el momento más importante de la temporada y estamos centrados en eso». Al equipo taronja le basta un triunfo para asegurarse el factor cancha en los cuartos de final del Playoff y una victoria serviría también para alargar la racha sin perder en La Fonteta en competición nacional, que ya es de nueve partidos y sin derrotas como local en el año 2022. Los precedentes son positivos para el cuadro taronja, que ha ganado a este rival en nueve de los diez enfrentamientos, aunque perdió el año pasado por 81-99 con Peñarroya en el banquillo y Jasiel Rivero con 30 de valoración.