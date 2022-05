Carlos Alcaraz, que ocupa el sexto puesto de la clasificación ATP y segundo del año y que ya ha ganado cuatro títulos en 2022 -los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona-, afirmó ayer martes que se ha ganado «el respeto del circuito», que lo ha hecho «a base de resultados contra grandes jugadores» y añadió que irá a Roland Garros «al 100% y preparado para ganar».

El jugador de El Palmar hizo esas declaraciones en una recepción por parte de la Comunidad Autónoma en el Palacio de San Esteban, y en la que se le ha comunicado que recibirá la Medalla de Oro de la Región, máxima distinción que concede el Gobierno murciano.

Alcaraz admitió que le extraña en cierto modo la repercusión que están teniendo sus éxitos en este inicio de año. «Suponía que habría revuelo, pero no de tal magnitud. Soy una persona sencilla y me alegra ver a tanta gente disfrutar y es algo que llevo bien», declaró el deportista, que dejó claro que su equipo de trabajo, con el entrenador Juan Carlos Ferrero al frente, y su familia «hacen que tenga los pies en la tierra».

Este lunes, tras llegar desde Madrid, el tenista del momento fue aclamado por medio millar de personas que le esperaron a la llegada a su casa, donde ha vivido con sus padres en la pedanía murciana de El Palmar hasta que se trasladó hace varios años a la Equelite JC Ferero Sport Academy de la localidad alicantina de Villena, donde entrena a diario.

«Fue muy emotivo ver a mis vecinos, con los que he coincidido desde pequeño, animarme como lo hicieron», contó Carlitos, como le gusta que el llamen. Sobre los halagos que ha recibido estos días, destaca: «Me enorgullecen las palabras que me están dedicando los rivales». Esta semana no compite en el Masters 1.000 de Roma: «Entendimos que debíamos no acudir a Roma y ya a Roland Garros iré estando al 100% y preparado para luchar por ganar», Sobre las continuas comparaciones con Nadal, señaló que las lleva «bien. Pero no pienso mucho en ello». Me veo fuerte y uno de mis objetivos es ser número 1 del mundo».

Nadal debuta hoy en Roma

Rafa Nadal, tercer cabeza de serie debutuará hoy en el Master 1000 de Roma (13:00 h. aprox) ante el estadounidense John Isner que superó en dos sets al argentino Francisco Cerundolo (6-4 y 6-3). Nadal e Isner se han encontrado un total de ocho veces con un balance de ocho victorias en favor del manacorí.