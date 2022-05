Aragón diseña su contrapropuesta para los Juegos 2030 sin recibir todavía la postura oficial del COE

Pasan los días y las horas y Aragón sigue sin recibir de manera formal la propuesta del Comité Olímpico Español que le fue trasladada por teléfono el pasado viernes al consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, y que el Ejecutivo autonómico calificó directamente de "indignante".

El planteamiento retiraba de Zaragoza la prueba reina del patinaje, el artístico, y a cambio reubicaba en el Pirineo aragonés tan solo una de las pruebas de la disciplina del freestyle.

Un "despropósito", califican en el Pignatelli, donde en las últimas horas han seguido trabajando a nivel técnico y político para definir una "propuesta alternativa para el Pirineo aragonés y catalán, un proyecto de país" que permita dar a luz a unos Juegos de Invierno 2030 "en igualdad".

Mientras, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, insistió este martes en que "si no hay acuerdo no hay candidatura". "No va a ser un proyecto solo de Aragón o solo de Cataluña", dijo a Efe el dirigente olímpico. "La candidatura será presentada por el COE y firmada por los dos presidentes autonómicos y por el Gobierno de España. Si no es así, lo dejamos y nos pondremos a pensar en otra cosa, en 2034 o en cuando sea", aseveró.

La fecha límite del 20 de mayo sigue sobre la mesa. Y es que, confirmó, "el día 1 de junio viene a Madrid el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Si va a haber una candidatura, necesitamos saberlo qué menos que diez días antes para poder presentarle algo concreto ese día. Mucho o poco, pero algo tenemos que enseñarle", insistió.

Al tiempo que hacía estas declaraciones, en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, seguían esperando que la propuesta que el viernes por la tarde se trasladó de forma informal llegara en términos concretos, negro sobre blanco. No fue así. Tampoco hay fecha para una reunión que se espera desde que el pasado 25 de abril el consejero Faci trasladara el planteamiento aragonés de dividir algunas disciplinas por categorías masculina y femenina.

Pero las reuniones del Ejecutivo aragonés con sus técnicos no cesan. Según pudo confirmar El Periódico de Aragón, Aragón trabaja en una contrapropuesta «de país» que represente con igualdad toda la cordillera pirenaica.

Entre las prioridades se mantienen que los tres valles aragoneses acojan disciplinas, que haya alguna de las pruebas de esquí alpino –el rey de los deportes de invierno y de los Juegos, por número de deportistas y por el impacto audiovisual de la competición– y que se mantenga en Zaragoza el patinaje artístico, que la su última propuesta el_COE se trasladaba finalmente a Barcelona.

En este ámbito, el planteamiento del COE, que dejaba en Zaragoza solo el patinaje de velocidad, genera dudas ya que separar dos disciplinas que comparten instalación (velocidad en pista corta y patinaje artístico) implicaría duplicar recursos, algo que iría en contra de los preceptos del COI y la sostenibilidad.

Fuentes técnicas recordaron que en disciplinas como el freestyle, el snowboard y el esquí alpino, "hay pruebas que se pueden separar por territorios", por lo que insistieron en que hay más variables sobre la mesa para presentar una propuesta equilibrada.

La cordillera pirenaica es la más pequeña de Europa, por lo que la distancia entre sedes se reduce respecto a las que tendrán que cubrir, por ejemplo, los deportistas que participen en Milán-Cortina.