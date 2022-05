Una volta finalitzada la fase de quarts de final en l’Individual Sub-23 de raspall, es temps d’encara ja les semifinals, que tindran lloc el pròxim dilluns 16 de maig al trinquet de Xeraco.

Quarts de finals

Les partides de quarts de finals enfrontaven, a Bossio i Momparler, amb victòria del segon per 10-25, a Rosen i David, amb victòria per a aquést per 20-25 i a Rafa Pla, qui guanyava 25 a 5 davant Favarero. La partida entre Ramón i Boronat no es disputava per lesió del primer, per tant passava de ronda Boronat de manera directa. Els resultats d’aquestes partides han deparat que en semifinals s’enfronten Momparler i Boronat per una banda i David i Rafa Plà per altra. Les semifinals l’Individual Sub-23 de raspall - Torfeu Fundación Trinidad Alfonso, es disputaran el dilluns 16 la trinquet municipal de Xeraco.