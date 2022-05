Superat l’equador del Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! Telecom, els equips saben que es planteja una segona volta amb molta intensitat i en la qual, fallar una jornada, pot ser definitiu. Per això, cada cap de setmana val una vida.

La jornada presenta la partida més interessant a Bicorp, dissabte a les 18:00h. El Bicoroliva és tercer amb 12 punts, i el seu rival és El Genovés, amb 14 i situat al capdavant de la classificació. Així que, donat que l’equador de la competició està superat, caldrà veure el rendiment de les dos formacions per començar a dictaminar qui pot amb qui.

En altra partida de la jornada, Gavarda i Alzira juguen a Gavarda, el dissabte a les 18:00h. Dos equips amb trajectòries diferents, perquè si bé els visitants estan en plena lluita pel lideratge, en la seua particular batalla amb els altres candidats, El Genovés i Bicorp, el ben cert és que Gavarda ocupa la 6ª posició amb un llast de punts respecte al seu rival alzireny, ja que només sumen 4 punts.

L’altre duel de la categoria és el que enfrontarà a Muro als del Comtat contra la Vall B. Serà també dissabte, però a les 17:00h. Muro suma 6 punts en la 5ª posició, mentre que la Vall B necessita els punts de manera urgent perquè només en té 2 situat en l’última plaça.

La 1ª femenina de l’Autonòmic aproop! de raspall entra en acció

L’activitat al 39 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València - Gran Premi aproop! telecom es completarà a partir d’este dissabte amb l’entrada en competició de la màxima categoria femenina amb huit equips participants repartits en dos grups. La fase regular de Primera done el tret d’eixida al mes de maig, fins que el 18 de juny es jugue la 6ª jornada. Les semifinals estan previstes per al 25 de juny i el 2 de juliol, mentre que la final es jugarà el 9 de juliol. Jugaran en aquesta categoria: Cooperativa El Progreso Bicorp A. La Vall C, Alqueria d’Asnar, Alqueria de la Comtessa, Beniparrell A, Tavernes Blanques A, Justo Ballester Meliana A i Estudi Martí Borbotó A.