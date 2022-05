La jornada 7 es disputa este cap de setmana amb tres partides per remoure-ho tot. El dos equips que encapçalen la classificació, Kiwa Quart i Ovocity Marquesat, els dos amb 15 punts, tenen partides que han de salvar. Fallar, ja ho saben, és deixar-se moltes opcions. Els de Quart reben el dissabte a les 17:30h a Profisco 2000 Borbotó, que és cuer amb dos punts però que a cada partida demostra molta batalla.

Igualment, el dissabte a les 17:30h també, però a Montserrat, la papereta pareix més complicada per als del Marquesat. Visiten a un equip que suma 7 punts i que ja els va guanyar en la primera volta per 60-70. Un duel que posarà cara a cara a dos equips distanciats en la classificació, però amb un nivell de joc molt alt com per pensar en una bona partida.

En el tercer duel de la jornada, Mobles Guillén Faura rep a Electrofassar Massalfassar en una partida entre dos equips que hui empaten a sis punts en la classificació, tot i que els de l’Horta Nord tenen una partida menys. Duel clau per allunyar-se un equip de l’altre i mirar cap a dalt o pensar cap a baix.

Emocionant penúltima jornada

La penúltima jornada de l’Autonòmic El Corte Inglés de galotxa en trinquet es presenta molt emocionant perquè la classificació no està en absolut decidida. De fet, tot pot canviar en qualsevol moment. La jornada s’avançarà al divendres amb una primera partida a Manises. El Caixa Popular Manises rebrà el divendres a les 18:30h a Les Alcusses Moixent. Per altra part, el dissabte es jugarà la segona partida de la jornada, entre Caixa Popular La Pobla de Vallbona contra Traverauto Riba-roja.