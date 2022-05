El Valencia Basket se ha reforzado para la próxima temporada con Alba Torrens, una de las jugadoras más determinantes del baloncesto mundial. El pasado sábado, SUPER desvelaba que entre las ofertas que manejaba la alero de la selección española destacaba una del club ‘taronja’. La mallorquina, de 32 años y 1,92 m, quería tener decidido su futuro antes de final de mes, cuando se concentrará con España para los amistosos en Melilla contra Bélgica e Italia. A lo largo del fin de semana, la negociación pudo cerrarse de modo definitivo con el sí de la exjugadora ya del UMMC Ekaterimburgo, equipo con el que Torrens ha levantado cuatro de las últimas seis Euroligas disputadas desde que llegó a Rusia en 2014.

Las otras dos Copas de Europa en el palmarés de la mejor jugadora española del momento llegaron con el Galatasaray y, hace 11 años, con el Perfumerías Avenida de Salamanca antes de dejar la Liga Femenina española, a la que, por fin, vuelve con los colores del Valencia Basket. Alba, que cumplirá 33 años el 30 de agosto, firma por una temporada. Esta vez, la dirección deportiva ha cumplido con el anhelo de hacerse con los servicios de una jugadora top a la que intentó fichar, casi en una misión imposible, en veranos anteriores.

Sin embargo, desde entonces, el proyecto de la entidad de La Fonteta ha ido cautivando gradualmente a la alero. A finales de marzo, la jugadora de Binissalem (Mallorca) salió de Rusia, desvinculándose posteriormente del Ekaterimburgo como consecuencia de las sanciones internacionales que recaen sobre los equipos rusos tras la guerra motivada en Ucrania. Alba Torrens quiere aportar toda su experiencia y calidad para ayudar al Valencia BC a dar un paso más en busca de los títulos nacionales de la LF Endesa y la Copa de la Reina y, por supuesto, a competir con las mejores en la EuroLeague 2022/23.

De hecho, Alba ha decidido rebajar el potente salario que tenía con el club ruso para sumarse a la ‘familia taronja’. En los últimos dos meses, la ‘7’ de España ha estado viviendo en València por motivos personales e, incluso, entrenándose en las pistas de L’Alqueria del Basket. La mallorquina ha valorado el proyecto creciente y ambicioso del Valencia, la cercanía con su casa y la opción de jugar la Euroliga. Por el momento, el equipo de Rubén Burgos tendrá plaza segura en la previa de la mejor competición europea, si bien la difícil situación de los equipos rusos hace que no se descarte finalmente un billete directo.

Por todas esas razones, Torrens ha elegido la propuesta ‘taronja’ por delante de importantes ofertas del baloncesto turco, italiano o español, donde el Spar Girona ha intentado llevársela a Fontajau hasta hace pocos días. La propia jugadora anunciaba ayer cuál había sido su elección en un vídeo desde las instalaciones del club en L’Alqueria del Basket. «He estado algunas veces aquí y he tenido la oportunidad de entrenar en L’Alqueria... Ves que son unas instalaciones magníficas para el baloncesto. Y la profesionalidad del club, en todas sus categorías, desde los más pequeños hasta los más mayores», afirmó antes de bromear para confirmar la noticia esperada: «Después de esta visita, me gustaría quedarme... ¡Sí, que me quedo!».

Alba Torrens reúne en su amplio currículo: seis Euroligas, tres Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa en España, una Liga, tres Copas y una Supercopa de Turquía, y siete Ligas y dos Copas en Rusia. Con España, ocho medallas: dos de oro (Eurobasket 2013 y 2017).

Negociación con Gülich y Casas

Como avanzó este diario, el club activará el año opcional en el contrato de Rebecca Allen, quien también desveló en una entrevista con SUPER su plan de continuar la próxima temporada con la camiseta del Valencia BC. Por otro lado, además de Cris Ouviña, el club sigue trabajando en las renovaciones de Marie Gülich y Queralt Casas con optimismo, aunque con más dificultad en el caso de la ‘center’ alemana, jugadora cotizada. Tras la contratación de Alba Torrens, el siguiente objetivo de mercado en el Valencia BC se centra en el puesto de pívot. Una o dos, en función del futuro de Gülich.

Laura Gil se despide: «Toca decir adiós, València... Fue un placer»

Tras la salida de Celeste Trahan -Davis, el Valencia BC anunció ayer lunes, a través de un comunicado oficial, la marcha también de Laura Gil, que concluía contrato esta campaña. «El Valencia Basket quiere agradecer a Laura Gil su trabajo y profesionalidad durante la etapa en la que ha llevado la camiseta taronja, etapa que ahora finaliza tras concluir su contrato. La internacional española llegó en el curso 20/21, ha ganado los títulos de la EuroCup, Supercopa LF Endesa y SuperCup. Gil ha jugado un total de 76 partidos. La murciana se despidió en las redes sociales: «Nunca son fáciles las despedidas, pero después de dos años toca decir adiós, València. Ha sido un placer jugar para una afición como vosotros, #familiataronja... ¡Hasta pronto!». Jugadoras como Anna Gómez e Itzi Germán tampoco seguirán en la plantilla del próximo año.