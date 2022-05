El Circuit sub 23 de raspall masculí trofeu Fundación Trinidad Alfonso conclou la fase de grups amb la seua última jornada, en la qual estan clars els equips que jugaran les semifinals, però falta saber els enfrontaments, ja que el primer classificat jugarà contra el quart i el segon contra el tercer, i aquests dependran dels resultats d’aquesta última jornada que podran sofrir variacions en la posició. Tant sols es queda fora de les semifinals l’equip de Vallés i Raulet que no ha pogut guanyar cap punt i per tant s’han quedat en la última posició. En aquesta primera fase l’equip de Xerra i Jordi ha sigut el més regular ja que ha guanyat les 3 partides i amb els 3 punts cadascuna.

El pròxim Divendres a les 17.00 al trinquet de Sueca jugaran l’equip de Bonillo i Bertomeu que van segons en la classificació contra l’equip de Vallés i Raulet que van últims. Per altra banda l’altra partida de la jornada la jugaran el pròxim Dilluns al trinquet de Xeraco i enfrontarà al primer classificat, Xerra i Jordi contra els quarts, Miquel i Rosen. A dia de hui la classificació està molt ajustada i és la següent: 1. XERRA CPV ALC-CÀRCER I JORDI CPV REAL DE GANDIA 9 punts 2. BONILLO CPV ALC-CÀRCER I BERTOMEU CPV ALC-CÀRCER 5 punts 3. JOAN G CPV EL GENOVÉS I ANDRES C. CPV QUATRETONDA 5 punts 4. MIQUEL G CPV EL GENOVÉS I ROSEN CPV EL GENOVÉS 5 punts 5. VALLÉS CPV QUATRETONDA I RAULET CPV QUATRETONDA 0 punts