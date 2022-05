Las W Series celebrarán una cita histórica este fin de semana en paralelo al Gran Premio de España de Fórmula 1 que aterriza en el Circuit de Barcelona-Catalunya, más conocido popularmente como Montmeló. La británica y bicampeona Jamie Chadwick demostró ser la rival a batir un año más con su doblete en Miami, en una cita en la que Nerea Martí se estrenó con su primera pole en su segundo año, además de un podio (tercera) en la segunda carrera, y Marta García con un podio en la primera, donde fue segunda. Sin embargo, tras disfrutar de los honores, fue penalizada con una sanción de 10 segundos por un discutible incidente en la última vuelta con Kimilainen.

La de Dénia tratará de resarcirse en las dos primeras carreras de esta competición femenina en España (sábado y domingo) en la tercera temporada de la piloto valenciana. «Estaba enfadada en Miami porque pensé que la penalización era injusta, pero no hay nada que pueda hacer, así que intentaré convertir ese enfado en una fuerte actuación en Barcelona», dice Marta García, que ha cambiado el equipo Puma del pasado curso por el CortDAO Racing W Series Team, en declaraciones a la web del campeonato. «He trabajado mucho en simulador para mejorar mis puntos débiles. El Circuito de Montmeló es una de mis pistas favoritas y será un placer correr delante de los aficionados españoles», añade Marta, duodécima con solo 2 puntos aunque ya sabe lo que es subir al podio en este certamen, pues lo hizo el año de su debut, 2019, justo antes del paréntesis por la pandemia.

Nerea Martí, que comparte equipo (Quantfury Racing W Series Team) con la barcelonesa y tercera española de la parrilla de las W Series, Belén García, apunta alto. «Me encantaría ganar en Barcelona y creo que puedo hacerlo», asegura la de Albalat dels Sorells, que va segunda con 23 puntos, a 27 de Chadwick. «Estoy muy contenta de mi actuación en Miami, donde demostré que he dado otro paso adelante desde la temporada pasada, lo que me ha motivado para las próximas carreras, empezando por la de casa, ante la afición española». «Todavía tengo que mejorar y aprender de mis errores, y hay un largo camino por recorrer, pero estoy en el camino. Me siento más confiado y con ganas de seguir trabajando duro. Todos los pilotos conocen el circuito, ya que lo han probado a principios de año, así que creo que estará muy reñido. El objetivo es ser lo más constante posible para tener una oportunidad en el campeonato», añadió.

Belén García va séptima con 18 puntos. «Será un fin de semana muy especial. Mi familia vive por esta zona y tendré a mis padres, mi hermana, mi novio y mi perro conmigo en el circuito y eso es una sensación increíble», comentó la de L’Ametlla del Vallés, a 15 km del circuito de Montmeló.