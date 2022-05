La lliga promeses - Trofeu Caixa Popular, en l’equador de la fase regular

Esta setmana es disputava la tercera jornada de la VIII Lliga Promeses – Trofeu Caixa Popular, de les cinc que es programen en la fase regular d’aquesta competició, que s’està portant a terme en els dies i seus d’entrenaments habituals dels alumnes. En el cas d’aquesta jornada, les tres partides es disputaven en la jornada d’ahir dimecres, però a hora de tancament d’aquesta edició no es disposava encara dels resultats. Doble programació havia al trinquet de L’Eliana, per una banda, s’enfrontava l’equip líder Jorge Ruiz (Cpv Torrent) – Pere Buigues (Cpv Alfàs) – Óscar Castillo (Cpv Pelayo) davant el de Jordi Ripoll (Cpv Laguar) – Antonio Aroca (Cpv Torrent) – Kiko Sanchis (Cpv Genovés)i d’altra, i a continuació es disputava la partida entre els equips de Dorian Juan (Cpv Guadassuar) – Xavi Boira (Cpv Vinalesa) – Isaac Garcia (Cpv Pobla Vallbona) i el d’Ivan Dorado (Cpv Parcent) – Nacho Diago (Cpv El Puig) – Enric Càrcel (CPV Guadassuar). A més, al trinquet de Massalfassar es disputava la partida entre Pablo Verdú (Cpv Petrer) – Pau Anyó (Cpv Marquesat) Ferran Gimeno (Cpv Pobla Vallbona) i Hèctor Navarro (Cpv Torrent) – Marc Barber (Cpv Massamagrell) – Rosendo Zamora (Cpv Torrent). Pel moment, sense comptabilitzar aquesta jornada, la classificació l’encapçalen els equips de Jorge i d’Ivan, amb sis punts. Els segueixen les formacions de Jordi i d’Hèctor, amb 3 punts, mentre que els equips de Dorian i Pablo encara no han aconseguit puntuar.

Més de 400 escolars a la Trobada de Pilota a l’Escola de Castelló de la Plana

Aquest dijous 19 de maig de matí el Complex Esportiu Sindical de Castelló de la Plana acull la primera Trobada Pilota a l’Escola dels centre de Primària de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, que comptarà amb més de 400 xiquets i xiquetes de diferents centres educatius de la província. A la cita, que compta a més amb el suport de Masymas Supermercats i que arrancarà al centre esportiu castellonenc des de les 9:30h, tindrà la presència de centres de la província vinguts de Benicàssim, Cabanes, Nules, Almassora, l’Alcora, Borriana o Orpesa. Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola castellonenca són el CEIP Castàlia de Castelló, el Colegio Liceo de Benicàssim, el CEIP Pare Vilallonga de Borriana, el CRA Aiguaneu de Catí, el CEIP Errando Vilar d’Almassora, el CEIP Ntra. Sra. Bon succés de Cabanes, el CEIP Nou Pedro Alcázar de Nules, el CEIP Benadressa de Castelló, el CEIP La Mediterrània d’Orpesa, el CEIP Comte d’Aranda de l’Alcora, el CEIP Grangel Mascarós de l’Alcora, el CEIP Novenes Calatrava de Borriana i el CEIP Dean Martí d’Orpesa.