El Campionat Individual CaixaBank, que també és el Trofeu President de la Generalitat, s’havia anunciat el calendari, però faltava la presentació oficial, que sol esdevindre al Palau de la Generalitat amb la recepció del president als participants. Este és un acte important per a l’esport de la pilota per la repercussió que implica reunir als pilotaris amb qui per llei i per decisió popular és el primer dels valencians. I la tradició es va complir ahir.

Ximo Puig es va mostrar orgullós pel fet que la presentació es realitzara en tan emblemàtic escenari. «La pilota és un esport amb passat i amb arrels que ja existia quan es va fer este edifici. Cada dia que entre en ell em suposa un honor immens, a més d’una responsabilitat. I em resulta molt significatiu que l’Individual siga el Trofeu President de la Generalitat, independentment de qui ocupe el càrrec», va dir Puig. El president també va llançar una nota d’optimisme: «Estem en un any especial d’eixida de la pandèmia. Els pilotaris mereixeu que este siga un gran campionat, de retrobament amb el públic. Estic segur que donareu el millor de vosaltres per a aconseguir la victòria des dels valors de la pilota de respecte a l’altre i d’ambició, que també són els de la societat valenciana». De valors també va parlar el representant de CaixaBank, Jaime Casas. «Formem part d’este esport per tot el que significa en la nostra terra, la Comunitat Valenciana: identitat, tradició, història i cultura; i per tots els valors que representa: esforç, compromís, superació, noblesa i valors». En el acte, també va intervindre el president de la Fundació, que organitza la competició de l’Individual. «Treballem per a millorar l’organització i adaptar el joc a la modernitat des del punt de vista esportiu i mediàtic. Això suposa donar un bon servei al públic i millorar l’aspecte publicitari per als nostres patrocinadors», va dir Joan Alepuz. En la modalitat d’escala i corda, Puchol II, Giner, Pere Roc II i Genovés II, De la Vega, José Salvador, Marc i Jesús Saiz són els caps de série i per tant no es trobaran en la ronda inicial. Salva Palau, Santi, Pablo de Sella i Guillermo també començaran d’inici mentre que les places que queden vacants es resoldran en les eliminatòries prèvies: Bueno contra Julio Palau i Lostado contra Diego. En la modalitat de raspall, Tonet IV, Seve, Ian, Iván, Moltó, Vercher, Salelles II i Marrahí són els caps de sèrie, i Ximo, Marc, Raúl, Vicent, Montaner i Lorja els altres que estaran en els huitens. Falten els guanyadors de les prèvies entre Murcianet i Momparler i entre Brisca i Rafa d’Alzira. Trofeu Villarreal Marc, Nacho i Bueno, campions El Trofeu Villarreal CF va oferir ahir la sessió doble de primeres figures definitiva corresponent a la final i a la partida pel tercer i quart lloc. Pel que fa a la lluita pel títol, Marc, Nacho i Bueno es van proclamar campions en derrotar a Puchol II, Santi i Carlos per 60-40.Abans, en la final de consolació, Francés, Tomàs II i Hilari es van imposar a José Salvador, Javi i Álvaro Gimeno per 60-35. En raspall, el trinquet de Castelló de Rugat acull esta vesprada la cloenda del Torneig Mancomunitats - EnerHI.