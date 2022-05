El colombiano Sebastián Villa se ha convertido, al igual que otros de sus compatriotas, dos décadas atrás, en ídolo de Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina. A diferencia del defensor Jorge Bermudez y el portero Oscar Córdoba, quienes ganaron trofeos locales e internacionales, Villa adquiere mayor notoriedad por estas horas por sus acciones fuera de la cancha: ha sido denunciado y posteriormente imputado por abuso sexual e intento de homicidio. Pero el club ha intentado blindarlo, provocando un escándalo que excede al deporte.

El ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación le solicitó este viernes a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y Boca que tomen medidas drásticas. La titular de esa cartera, Elisabeth Gómez Alcorta pidió "la implementación efectiva de cláusulas de exclusión preventiva del plantel o rescisión de contrato" para quienes "se aparten de lo establecido en los protocolos de abordaje ante situaciones de violencia por motivos de género y/o que estuvieran imputados o condenados en causas judiciales".

Apoyo de Riquelme

La intervención de Gómez Alcorta fue consecuencia del explícito respaldo que recibió Villa nada menos de Juan Román Riquelme, el gran mito futbolístico de Boca Juniors, por encima incluso de Diego Maradona. Riquelme, en su calidad de actual vicepresidente del club tuvo palabras para el colombiano que provocaron verdaderas tormentas en las redes sociales. "¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", lo saludó en su cuenta oficial de Twitter. "No tenemos más que palabras de agradecimiento con este chico. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", había dicho antes al canal televisivo ESPN.

"Que estando en el año 2022 no sólo elijas, en el programa deportivo más visto del país reivindicar a un acusado de violencia de género si no, que también lo haga el club en sus redes determina bastante lo que eres como dirigente y lo que quieres como club", dijo la jugadora de Racing Club, Luana Muñoz. Y añadió: "una cosa es lo que pueda significar futbolísticamente el ser nefasto, otra muy distinta que salgas a provocar de tal manera. La complicidad también es parte de la violencia".

Y esto ha pasado en muchos clubes eh. Le caemos al club de turno pero cuantos han hecho lo mismo? Es una vergüenza tanta complicidad y falta de responsabilidad en un tema que necesita de mucha seriedad. Tienen tanto delirio de club europeo y están demasiado lejos! — Luana Florencia Muñoz (@LuaM_Florencia) 19 de mayo de 2022

Para evitar que se diseminara el escándalo, Boca no tuvo otra alternativa que corregir en los hechos a Riquelme. "Queremos informar que el club ha suministrado a la justicia toda la documentación solicitada vía oficio judicial para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa". Recordó a su vez que "el Departamento de Inclusión e Igualdad cuenta con un equipo interdisciplinario, creado en el marco del Protocolo de Actuación en Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género u Orientación Sexual, a disposición de la denunciante para su acompañamiento y asesoramiento". La liga de este país involucra a 26 equipos. Más de la mitad han suscrito un protocolo similar.

Antecedentes polémicos

A pesar de haber sido denunciado hace más de una semana, Villa jugó nada menos que contra Racing el pasado sábado. Los hinchas de ese equipo no dejaron de gritarle “violador” cada vez que tocaba el balón. La situación que lo tiene en el centro de las discusiones ha sido precedida por otros escándalos en Boca. Eduardo "Toto" Salvio ha sido acusado de provocarle lesiones a su exesposa con el automóvil. La denuncia no lo privó de jugar hace dos días ante el Corinthians, de Brasil. El atacante derecho Cristian Pavón ha sido a su vez denunciado por abuso sexual y Frank Fabra, por maltrato contra dos mujeres durante una fiesta.

El caso Villa provoca mayor ruido porque hace dos años su ex pareja, Daniela Cortés, lo había acusado también de lesiones y amenazas. Hay juicio en trámite por este hecho. El fiscal ha pedido una pena de dos años de prisión en suspenso. Una amiga de su actual novia fue la que aportó ante la justicia datos claves sobre el nuevo episodio de violencia, entre ellos fotos con las lesiones en el cuerpo y chats ofensivos. La justicia ha recibido luego otras pruebas de la denunciante. "Te tengo miedo", le dice en una conversación al jugador. Y él respondió: "Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar qué hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día".

¿No hay nada más importante que el fútbol?



¿Mientras #Villa haga goles no importa si viola?



¿No importa si #Villa está denunciado por intento de homicidio?



¿Sabían que justo hoy la denunciante amplió su denuncia y estuvo 5hs en la fiscalía ratificándolo todo? pic.twitter.com/2gxTfLRl83 — La Natu del Pueblo 📻🎙 (@natumader) 17 de mayo de 2022

Negacionismo

.El incidente que involucra a Villa tiene lugar en momentos en que se detecta un crecimiento de los discursos contra las políticas de género. El diputado nacional de ultraderecha y ex portero de Chacarita Juniors, Javier Milei, advirtió que, en el caso de llegar a la presidencia en 2023, eliminará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. "No voy a pedir perdón por tener pene", dijo el economista, quien tiene una intención de voto del 20%.