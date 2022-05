El alcalde de València, Joan Ribó, se refirió ayer lunes a Meriton Holdings, máxima accionista del Valencia CF, incitándole a cumplir con sus deberes y a excusarse ante toda la afición valencianista. «Mientras no de signos claros de que va a cumplir con sus obligaciones, desde el ayuntamiento no queremos establecer ningún tipo de relación con él». Respecto a los audios, el alcalde insistió en que «tiene que dar explicaciones y excusarse ante la afición». El Nou Mestalla sigue alimentando la bronca política. En este caso entre Sandra Gómez y Compromís. «No creo que sea un cambio sincero, más bien forzado por la opinión pública. Pero dicho esto, bienvenido sea», comentó la vicealcaldesa respecto a Compromís en la rueda de prensa de la comisión de urbanismo.

En relación al nuevo estadio, Sandra Gómez defendió que su postura respecto al proyecto presentado por Meriton siempre ha sido reacia al considerarlo «low cost» y que «no estaba a la altura» de lo exigido. «Siempre transmití que no veía clara la voluntad de iniciar las obras, y cuando se presentó el proyecto era obvio que era un proyecto low cost, que no estaba a la altura de lo que se exigía lagalmente. Y lo expliqué, está en todos mis informes, y dada esa opinión se me vetó públicamente de una reunión dónde se iba a hablar de todo esto».

Por otro lado, la edil del Partido Socialista recriminó al Presidente de les Corts haber revelado ciertas comunicaciones internas con el club: «El presidente de les Corts anunció en un medio la respuesta que me iba a dar a mí el Valencia, a mí en persona, a Urbanismo, y está todo en la hemeroteca. No puedo hace otra valoración, y lo siento. El presidente de les Corts en otra entrevista en voz de Meriton anunció la respuesta que me iba a dar a mí».