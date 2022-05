A falta d’una única partida per a la conclusió de la fase regular en el XVI Circuit Sub23 de raspall masculí – Trofeu Fundación Trinidad Alfonso, ja es coneixen els quatre equips que passaran de ronda en aquesta competició. També es sap segur ja que la formació de Xerra (CPV Alc-Càrcer) i Jordi (CPV Real Gandia) passaran a semifinals com a primers classificats, i per tant s’enfrontaran als quarts, en partida que es disputarà el dimecres 25 de maig al trinquet de Castelló de Rugat.

L’altra semifinal es disputarà en Xeraco el 30 de maig, enfrontant-se el segon i tercer classificat. Degut a que queda una partida pendent, no es coneixen exactament com seran els enfrontaments. Esta última partida es disputa ahir, però a hora de tancament no es coneixia el resultat. De moment, fora de la competició queda ja la formació de Vallés i Raulet ambdós del CPV Quatretonda. Actualment ocupa la segona posició la parella de Bonillo i Bertomeu, amb 7 punts, i són tercers Joan i Andrés, amb 5 punts. Estos dos equips ja han disputat totes les partides i el seu caseller no variarà. Miquel i Rosen, és l’equip que completa el quadre de semifinals La final es disputarà el divendres dia 3 de juny.