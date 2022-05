El Valencia Basket anunció que no renovará a la base Anna Gómez, que ha sido la capitana del equipo las cuatro campañas en la que ha formado parte del mismo, pero le dejó abiertas las puertas del club para el futuro.

La directora de juego valenciana fichó por la entidad en el verano de 2018 tras conseguir el equipo el ascenso a la Liga Femenina y fue pieza clave en los esquemas deportivos del equipo en las dos primeras campañas. Después su protagonismo ha ido decreciendo en la pista aunque se ha mantenido como un referentes en el vestuario y para los aficionados.

Anna Gómez ha sido la encargada de levantar los tres primeros títulos de la historia de la sección, la Eurocopa, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa, todos ellos en 2021. Además, deja el club como la jugadora que lleva más partidos oficiales con el club (143) y la que más asistencias ha dado (461).

Tras desearle en un comunicado «la mayor de las suertes en sus nuevos retos profesionales» la entidad le recuerda que «las puertas» del club «están abiertas para ella» y subraya que «siempre formará parte de la ‘Familia Taronja’.

«‘Familia Taronja’ han sido cuatro años espectaculares, muchas gracias por hacerme vibrar, sentir, por todo vuestro cariño, amor y respeto hacia mí y mi familia, y deciros que vamos a seguir disfrutando de este proyecto, animando, y yo seré uno más. Muchas gracias por los cuatro años, eternamente agradecida», dijo la jugadora de Alfara del Patriarca en el vídeo que publicó el club.

Conexión con La Fonteta

La que ha sido capitana del equipo en las últimas temporadas, se expresa con emoción al recordar su etapa como jugadora ‘taronja’ y pone un énfasis especial en su vínculo con la afición: «Ha sido muy especial, vivir lo que he vivido con la afición, todo su apoyo... No sé, no tengo más palabras, lo siento (se emociona)... Tenemos la mejor afición de Europa, lo he dicho y lo sigo diciendo. Lo que hemos creado entre ellos y yo nos lo hemos ganado en la pista... El último partido fue muy especial, increíble, no tengo más adjetivos... Para mí, que crecí aquí, jugar en La Fonteta me pone muy orgullosa por todo lo conseguido, ver el pabellón así fue un espectáculo. [...] Estar en la historia de este club es algo increíble. La conexión de la afición conmigo ha sido muy especial, nos la hemos ganado los dos, les tengo mucho cariño, es la ‘familia taronja’ y eso siempre va a quedar ahí, para mí y conmigo».