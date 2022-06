La carpeta de Joan Peñarroya es la primera que tiene sobre la mesa Chechu Mulero de cara a empezar a concretar el proyecto de la próxima temporada, pero al margen de la continuidad o no del técnico, el director deportivo del club deberá tomar decisiones sobre seis jugadores que acaban contrato, con opciones de ampliación por un año a tres de ellos.

En el caso de Peñarroya, o mucho cambia el escenario actual o la continuidad del técnico catalán está más que complicada, hasta el punto de que se podría decir que tiene pie y medio fuera del Valencia Basket.

Aunque el técnico admitió en rueda de prensa que esta semana hablaría con el club respecto a su futuro, ayer no se produjo ninguna reunión y aunque el técnico está en contacto diario con los responsables del club y Chechu Mulero, se han emplazado a hablar en los próximos días tras la cena de despedida de ayer.

En su día rechazó las dos primeras ofertas que le hizo llegar el club, adelantando plazos de negociación y con una propuesta por dos temporadas. Y ahora, una vez terminada la temporada, tiene otras ofertas potentes sobre la mesa, sobre todo la de un Baskonia que le garantiza entrenar a un equipo de Euroliga y con una ficha superior a la actual. De hecho, Eurohoops aseguró ayer que se ha comprometido ya con el club al que se enfrentó en los cuartos de final de la Eurocup y en el que sustituiría a otro extaronja como Neven Spahija.

La apuesta del Valencia Basket por la continuidad de Peñarroya se mantiene a pesar de no haber acabado con buenos resultados la temporada en las fases finales y sigue siendo la primera opción del club, pero ahora mismo no tiene oferta alguna sobre la mesa y todo está a la espera de que se vuelvan a sentar para valorar si hay opciones de llegar a un acuerdo empezando de cero o de si ya ha tomado la decisión de irse, en cuyo caso ya no habría negociación.

En el club, eso sí, tienen claro que su continuidad solo podría pasar, al margen de cuestiones económicas, por el hecho de compartir el modelo de club que quieren implantar en los próximos años y que, aún con el objetivo de pelear por los títulos, pasa por dar pasos hacia la sostenibilidad, reduciendo año a año la dependencia económica de los mecenas, intentando combinar más ingresos y un ajuste en gastos, con L’Alqueria como engranaje clave para llevar este proyecto.

Hermannsson y las prórrogas

Entre los jugadores con un año opcional de prórroga en sus contratos están Louis Labeyrie y los lesionados Klemen Prepelic y Martin Hermannsson, en una situación delicada tras su grave percance en el partido del lunes, que le ha supuesto una rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y que le hará estar al menos seis meses alejado de las pistas. El islandés esperará unos días hasta pasar por el quirófano, una vez tenga menos inflamada la rodilla. Y de forma paralela, espera conocer la decisión del club sobre su futuro después de hacer una buena temporada, pero con la mala fortuna de su grave lesión en el último encuentro.

Por otra parte, Olivier Hanlan acaba contrato tras llegar como ‘temporero’ por la lesión de Prepelic y tiene difícil seguir, mientras Van Rossom y Mike Tobey finalizan también su vinculación con el Valencia Basket a la espera que el club les comunique si cuentan o no con ellos. Eso sí, en ambos, casos, cualquier opción pasaría muy probablemente por una reducción de sus fichas, altas de cara a un proyecto en el que el club quiere recortar gastos en su camino hacia la sostenibilidad y una menor dependencia progresiva de Juan Roig y Hortensia Herrero, que cubren actualmente el 70% del presupuesto.

Los únicos jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima campaña con el Valencia Basket son Nenad Dimitrijevic, Xabi López-Arostegui, Víctor Claver, Jasiel Rivero, Jaime Pradilla, Bojan Dubljevic y un Josep Puerto que renovó empezada la temporada hasta 2025 y que ha de ser pieza clave en los próximos años, asentado ya en la élite.

El factor Euroliga

Las dudas sobre la participación o no del Valencia Basket en la máxima competición continental condicionan también la concreción de un proyecto deportivo que, aunque intentará estar lo menos condicionado posible por la presencia en la Euroliga, puede variar a la hora de convencer a algún futurible en este mercado. Eso sí, la invitación de la Euroliga parece segura y es cuestión de tiempo que se concrete aunque difícilmente llegará en los próximos días, por lo que la planificación no puede detenerse hasta la decisión de los once propiestarios de la competición, que también han de decidir sobre el relevo de Jordi Bertomeu y un posible cambio de formato de la competición.

Despedida y vacaciones

Los jugadores de la primera plantilla, el cuerpo técnico y los integrantes del staff despidieron ayer la temporada con la habitual cena antes del inicio de las vacaciones. Eso sí, muchos de ellos seguirán unos días más en València mientras se resuelve su futuro, mientras que otros como Klemen Prepelic seguirán trabajando en la recuperación de su lesión.