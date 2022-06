L’Alqueria d’Asnar promociona la pilota valenciana

Trobades. Apropar i promoure entre els més menuts 1 Grup al trinquet de l’alumnat participant a la Trobada

Les més menudes també pogueren passar-s'ho d'alló més bé amb els botamolls

L’Alqueria d’Asnar ha celebrat la primera de les Trobades de promoció de la pilota valenciana que es celebraran a la província d’Alacant. Aquestes cites, que compten amb el suport de la Diputació d’Alacant, tenen com a objectiu apropar i promoure el nostre esport entre els més menuts, especialment entre les xiquetes.

El Poliesportiu Municipal va congregar este dimarts vora 100 alumnes del CRA L’Encantada de l’Alqueria d’Asnar -que recull també l’alumnat de Planes i Benimarfull- i del CEIP el Bracal de Muro d’Alcoi. Els xiquets i les xiquetes gaudiren durant tot el matí d’una sessió de pilota amb tres tècnics de la Federació, partides de raspall i tallers per a conéixer amb més detall el nostre esport de la pilota valenciana.

La jornada va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Alqueria d’Asnar, Jaume Pascual; la regidora de Joventut i Temps Lliure, Myriam Vidal; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

Per a Jaume Pascual aquesta Trobada suposa «una recompensa a molts anys de treball i inversió a la pilota valenciana. Estem recollint els fruits d’anys de sacrifici per a aconseguir les instal·lacions i l’Escola de Pilota que tenim. Este primer encontre és una satisfacció total per a l’equip de govern. Hui tenim més força més a seguir invertint en el nostre esport».

Daniel Sanjuán volgúe destacar també que la Federació està realitzant «una aposta molt forta per la pilota femenina. A més, la Diputació d’Alacant vol fomentar la pilota femenina en la província i per això anem a fer una sèrie de trobades, per a que més clubs i més pobles s’enganxen i tinguen més xiques jugant a pilota»

En aquesta jornada participaren també com a tècnics esportius de pilota Josep Llopis ‘Ricardet’, a més de Josep Moreno i Juan Llopis ‘Batiste’.