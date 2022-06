España comenzó la Nations League con un empate en un partido más propio de la pretemporada que de una competición seria. Una igualada que penalizó un error de la zaga de los de Luis Enrique en el tramo final después de dominar durante todo el encuentro a un Portugal perezoso.

El afán recaudatorio de FIFA y UEFA ha saturado el calendario con competiciones nuevas como la Nations League o la Finalissima. Torneos que los equipos se toman con relajación, hasta el punto de convertirse en un homenaje a Chiellini en su despedida de Italia o, como en este caso, dejar a Cristiano Ronaldo suplente. Pocos partidos ha iniciado el exmadridista en el banquillo en su carrera.

Sirva como síntoma que las gradas del Villamarín apenas registraron media entrada, unos 30.000 espectadores. Ante este panorama el partido arrancó con pinta de partido de pretemporada. Calor, mucho toque, espacios... Pese a que Luis Enrique insistió en la presión a los lusos en la salida, los de Santos tocaron con criterio y España terminó replegándose para salir a la contra.

Gol de Morata

Rafael Leao tuvo la primera ocasión clara pasado el cuarto de hora. La ausencia de Cristiano liberaba a los atacantes portugueses, al no estar condicionados por su presencia. Dinamismo, asociación, carrileros largos... Este Portugal, hombre por hombre, es candidato a pelear por el Mundial. Sin embargo, juega sin mediocentro posicional en el medio, y en la contra de España, tras una recuperación de Gavi, Sarabia asistió a Morata, que adelantó a los de Luis Enrique. Cinco minutos después Carlos Soler pudo anotar el segundo en otro contragolpe. Portugal acunaba el balón, pero los chispazos eran españoles. Al descanso mandaba el gol de Morata y los portugueses se quejaban de un penalti no pitado a Otavio.

Luis Enrique se marchaba contento con el desempeño del equipo. En el mediocampo Busquets dio una exhibición de colocación, Gavi fue muy agresivo en la recuperación y la salida de las contras y Carlos Soler se mostró participativo en ataque. Eso sumado a la sobriedad de la defensa, a la que ayudaba un Portugal que no asustaba con la pelota en los pies. La anunciada presión alta de España se convertía en un eficiente ejercicio de contragolpe.

Duelo 'azulgrana' en la medular

La segunda parte comenzó con Portugal cortando la vía de agua en la medular, donde Rubén Neves, el mediocentro que pretende el Barcelona, saltó al campo por un superado Moutinho. Y los lusos se hicieron con el dominio del juego. Mejor colocados en el campo y con algo más de hambre, que no era muy difícil después de la indolencia de la primera parte, España empezaba a sufrir. La tuvo Rafael Leao, pero Unai Simón estuvo impecable con el pie. Pasada la hora entró al campo Cristiano mientras Luis Enrique metía piernas en la medular con Koke por Soler y verticalidad con Dani Olmo por un Ferrán intrascendente.

España jugaba al ritmo que marcaban Busquets, que superaba a Xavi en número de internacionalidades (134), y especialmente un Gavi que fue el que más en serio se tomó el partido. Quizás porque estaba a pocos kilómetros de su casa y había muchos amigos en la grada. De Tomás sustituyó a Morata en el último tramo de partido para tratar de dar la puntilla a los lusos, que tampoco sufrieron mucho en la segunda parte.

Luis Enrique dio órdenes de dormir el partido, algo en lo que colaboraron los portugueses, que saltaron al Villamarín en modo funcionarial. Los de Santos no fueron un rival especialmente exigente y no mostraron esa versión vertical y ofensiva que se espera siempre de un equipo en el que además Cristiano están Bernardo Silva o Rafael Leao. De Bruno Fernandes hace mucho que no hay noticias. España se había desinflado y eso lo aprovechó Orta en el minuto 81 para aprovechar un clamoroso error de la defensa de Luis Enrique, que se enfadó mucho. Y con este panorama languideció el partido que abre la participación de España en esta Nations League con un empate tan justo como económico en una choque con tufillo veraniego más propio de pretemporada. Ansu no saltó al campo y ahora España preara su visita a Chequia, para luego ir a Suiza y acabar recibiendo a los checos en Málaga. Portugal no pierde en suelo desde 1958.