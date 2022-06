El Campionat Autonòmic El Corte Inglés de galotxa viu este cap de setmana les finals de les categories inferiors. La cita és el diumenge al carrer de pilota d’Albuixech, on des de les 9:00h fins a passades les 19:00h hi haurà competicions. A les 9:00h es disputarà la final benjamí B entre el CPV Albuixech i Viuesport Manises, mentre que a les 9:45h la final benjamí A serà entre Bvalve El Puig i Algímia d’Alfara. A les 10:30h, final aleví B entre Alfara del Patriarca i Alfara de la Baronia, i a les 11:15h l’aleví A entre el CPV Massamagrell i CPV Meliana A. A les 12:00h, els infantils B amb CPV Meliana D i Trinquet de Torrent, i a les 12:45h l’última final de la sessió matinal amb CPV Meliana A i CPV Meliana C.

Ja de vesprada, a les 17:30h es reprèn la competició amb la final dels cadets B entre CPV La Pobla de Vallbona i CPV Massamagrell B, mentre que a les 18:15h serà la final cadet A, entre CPV Massamagrell A i Lanzadera Montserrat. A les 19:00h, última final, la juvenil B entre CPV Albuixech i Tavernes Blanques. El 47 Campionat Autonòmic de galotxa en trinquet s’acosta a la gran final amb dos clars candidats: Moixent i Riba-roja. Este cap de setmana se sabrà qui es jugarà el títol.