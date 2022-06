Les finals autonòmiques dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Raspall es disputaran diumenge que ve 5 de juny, a partir de les 9 hores, es jugaran 8 partides al llarg del matí i vesprada. Dijous 9 de juny, es jugaran dos. L’escenari on competiran les millors escoles de pilota de la modalitat serà el trinquet de Benigànim, que albergarà unes finals autonòmiques per primera vegada en la seua història. En els últims anys aquesta localitat de la Vall d’Albaida està recolzant de manera clara al nostre esport autòcton, ho demostren albergant aquestes finals, juntament amb els diversos actes com a tallers de guants o tallers de jocs de pilota, aquests que es fan per a impulsar l’escola de pilota valenciana local. Aquest diumenge 5 de juny es jugaran les finals de les categories d’alevins, infantils, cadets i juvenils.

En aquestes finals seran presents set escoles de pilota valenciana, com són la Llosa de Ranes, Ondara, El Genovés, Beniarbeig-El Verger, Alcàntera-Càrcer, Quatretonda, Benissa,